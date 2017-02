Märkische Oderzeitung: Tote in Oder-Spree

Frankfurt/Oder (ots) - Agenturmeldung der Märkischen OderzeitungFrankfurt (Oder)Zwei tote Polizisten und eine ermordete Rentnerin in Müllrose:Nachdem am Dienstagvormittag ein 24-Jähriger eine Seniorin in ihrerWohnung in Müllrose umgebracht hat, sind wenig später bei derVerfolgung des Flüchtigen zwei Polizisten ums Leben gekommen. Nachersten Erkenntnissen sind die Beamten vom mutmaßlichen Täter inOegeln im Landkreis Oder-Spree überfahren worden, als sie versuchten,ihn zu stellen. Bei dem Täter soll es sich um den Enkel der Frau ausMüllrose handeln. Die Polizei hatte unmittelbar nach dem Tod der Fraudie Verfolgung aufgenommen, auch mit Hubschraubern. Für den spätenNachmittag hat die Polizei weitere Einzelheiten zu den dramatischenEreignissen angekündigt. +++Pressekontakt:Märkische OderzeitungCvDTelefon: 0335/5530 563cvd@moz.deOriginal-Content von: M?rkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell