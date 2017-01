Märkische Oderzeitung: Märkische Oderzeitung berichtet: Streit zwischen den Denkmalämtern im Umgang mit gefallenen russischen Soldaten.

Frankfurt/Oder (ots) - Liebe Kollegen,die Märkische Oderzeitung berichtet in ihrer morgigen Ausgabe übereinen Streit zwischen den Denkmalämtern im Umgang mit gefallenenrussischen Soldaten.Frankfurt (Oder) Das Landesdenkmalamt und der LandkreisMärkisch-Oderland streiten um die Gestaltung der sowjetischenKriegsgräberstätte in Reitwein. Das berichtet die MärkischeOderzeitung in ihrer morgigen (Mittwoch) Ausgabe. LandeskonservatorThomas Drachenberg drohte in einen Brief an Landrat Gernot Schmidt(SPD) vom 20. Dezember vergangenen Jahres, dass die Anlage von derDenkmalliste gestrichen werden könnte, wenn dort Namen und Bilderkürzlich bestatteter Kriegstoter angebracht werden. Bislang waren dieNamen der 3000 Gefallenen rund um das Ehrenmal aufgestellt. LandratSchmidt betonte, dass man dem Wunsch der russischen Seite bei derGestaltung des Ehrenmals entgegenkommen solle. Aus der russischenBotschaft in Berlin war der Wunsch artikuliert worden, die neugeborgenen Toten der sowjetischen Armee nahe der Bergungsorte zubeerdigen. Bislang wurden sie in der zentralen Gedenkstätte in Lebus(Märkisch-Oderland) eingebettet.Pressekontakt:Märkische OderzeitungCvDTelefon: 0335/5530 563cvd@moz.deOriginal-Content von: M?rkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell