US-amerikanischer Truppentransport nach Polen beginnt Vom 7. bis16. Januar täglich drei Züge mit Militärgerät / Linke willprotestieren, kennt aber die Fahrzeiten noch nichtFrankfurt (Oder) Der Anblick US-amerikanischer Soldaten, Panzerund anderen Militärgeräts wird für viele Brandenburger in denkommenden Tagen zum Alltag gehören. Denn bei einer der größtenTruppenverlegungen der Amerikaner in Europa seit langem, wird einegesamte Brigade mit rund 4200 Soldaten, fast 400 gepanzertenFahrzeugen und jede Menge weiteren Geräts in die polnischeGrenzregion verlegt. Konkret handelt es sich um die dritte Brigadeder 4. US-Infanteriedivision aus dem US-Bundesstaat Colarado, dieschon seit Wochen auf ihrem Marsch nach Osteuropa ist. Heute und anden kommenden Tagen treffen drei Schiffe im Hafen von Bremerhavenein, von wo aus der größte Teil der Soldaten und ihrer Ausrüstung aufZüge verladen und der Rest auf Straßen transportiert wird. DieBundeswehr ist als "Host Nation" (Gastgeber-Land) für die logistischeUnterstützung des Transports zuständig. Die Logistikschule derBundeswehr in Garlstedt bei Bremen ist einer der Anlaufpunkte derOperation mit dem Codenamen "Atlantic Resolve", ein weitererStützpunkt ist nach Informationen dieser Zeitung derTruppenübungsplatz Lehnin südlich von Potsdam. Über die genauenFahrzeiten und -strecken der Transporte gaben im Vorfeld weder dieBundeswehr noch die Deutsche Bahn Auskunft. Ein Sprecher desLandeskommandos Brandenburg der Bundeswehr berichtete lediglich, dassfür den Bahntransport insgesamt 900 Waggons erforderlich sind, dieeine Gesamtlänge von 14 Kilometer ergeben würden. "Vom 7. bis zum 16.Januar werden täglich drei Züge mit Militärgerät rollen", fügte erhinzu. Der Bundestagsabgeordnete der Linken Thomas Nord ausFrankfurt(Oder) sagte am Donnerstag, dass seine Partei Proteste gegendie Verlegung organisieren wolle. "Die politische Situation zwischenRussland und Ländern wie Polen ist sicher angespannt. Aber es hilftnichts, sie durch gegenseitige Aufrüstung noch weiterhochzuschaukeln", sagte Nord dazu. Zugleich räumte er ein, dass esnoch keine genauen Protesttermine gebe, weil man nicht wisse, wanndie Züge genau fahren. Ob es bei der Bahn wegen der zusätzlichenTransporte zu Behinderungen im Normalverkehr kommt, wollte dortniemand bestätigen. Auch nicht, wann die Züge fahren. "Wir bitten umVerständnis, dass wir kundenbezogene Informationen grundsätzlichnicht herausgeben", erklärte ein Sprecher am Donnerstag.