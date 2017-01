Märkische Oderzeitung: Agenturmeldung der Märkischen Oderzeitung Frankfurt (Oder) Rainald Grebe lebt in Brandenburg

Frankfurt/Oder (ots) - Die Märkische Oderzeitung Frankfurt (Oder)berichtet in ihrer morgigen Ausgabe (ET: 21. Januar 2017):Liedermacher Rainald Grebe, Schöpfer der Spotthymne "Brandenburg"("Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zumVerprügeln), lebt in der Uckermark. Das sagte er in einem Interviewmit der Märkischen Oderzeitung (MOZ). Auf die Frage, ob er jetztwirklich Uckermärker sei, antwortete Grebe, er pendele zwischenBerlin und der Uckermark. "Aber ja, es stimmt. Ich wohne irgendwo daoben zwischen Prenzlau und Boitzenburg." Die Uckermark sei leer undbiete eine schöne Landschaft. "Ich will dort einfach nurverschwinden, keine Kunst machen, nur meine Ruhe haben", sagte Grebeder MOZ. Auf die Frage, ob er Heimatgefühle für das einst von ihmverspottete Brandenburg hege, antwortete er: "Früher habe ich michnoch über ältere Kabarettisten gewundert, wenn sie über ihre Häuserauf dem Lande erzählten und habe Witze darüber gerissen. Jetzt hatmich das Schicksal ereilt. Jeder Mensch braucht einen Ort, an den erimmer wieder zurückkehren möchte." Grebe tritt am kommendenDonnerstag (26.1.) im Schwedter Autohaus auf, das in seinemBrandenburg-Lied ebenfalls eine Rolle spielt. +++Pressekontakt:Märkische OderzeitungCvDTelefon: 0335/5530 563cvd@moz.deOriginal-Content von: M?rkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell