Märkische Oderzeitung: Agenturmeldung der Märkischen Oderzeitung Frankfurt (Oder)

Frankfurt/Oder (ots) - Ehrenpreis geht an Wolfgang UtztFrankfurt (Oder). Der im Rahmen des Brandenburgischen Kunstpreisestraditionell vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg vergebene"Ehrenpreis für ein Lebenswerk" geht in diesem Jahr an denMaskenbildner Wolfgang Utzt. Der in Sydowswiese (Märkisch-Oderland)lebende Künstler begeistere seit Jahrzehnten sein Publikum mit seinenaußergewöhnlichen, ausdrucksstarken Kunstwerken, begründete DietmarWoidke (SPD) seine Wahl. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Dergebürtige Senftenberger Utzt war von 1979 bis 2003 Chefmaskenbildneram Deutschen Theater in Berlin, wo er mit allen großen Regisseurendes Hauses gearbeitet hat. Nach seinem Ausstieg aus dem Beruf hatder heute 76-Jährige wieder zu zeichnen begonnen. Vor zwei Jahrenerschien sein erstes Buch "Das Gürteltier kam nachts um vier". DerBrandenburgische Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung und derStiftung Schloss Neuhardenberg wird in diesem Jahr bereits zum 15.Mal vergeben. Nach der Preisverleihung am 1. Juli im SchlossNeuhardenberg eröffnet dort auch eine Ausstellung mit ausgewähltenArbeiten und Werken der insgesamt sechs Preisträger.