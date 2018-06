"Das Märchen von der Regentrude" wird für ARD-Reihe "Sechs auf einen Streich" neu verfilmt / Zwei neue Märchen im Weihnachtsprogramm 2018 des Ersten

München (ots) - "Das Märchen von der Regentrude" wird unterFederführung des Norddeutschen Rundfunks für die ARD-Märchenreihe"Sechs auf einen Streich" neu verfilmt. Ab heute stehen für dasMärchen von Theodor Storm u.a. Janina Fautz, Rafael Gareisen, AxelPrahl, Gabriela Maria Schmeide sowie Ina Weisse als Regentrude vorder Kamera. Gedreht wird bis 28. Juni 2018 in Hamburg und Umgebung,z.B. im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Niedersachsen).Zum Inhalt: Glühend heiß ist es und schrecklich trocken. Das ganzeLand wünscht sich nichts sehnlicher als ein Ende der ewigen Dürre.Von Regen träumt auch Maren (Janina Fautz), die um alles in der Weltihren geliebten Andrees (Rafael Gareisen) heiraten möchte. Doch ihrVater, der reiche Wiesenbauer Iven (Axel Prahl), verbietet, dassseine Tochter den Sohn der verarmten Stine (Gabriela Maria Schmeide)zum Mann nimmt. Und an die Geschichte von der geheimnisvollenRegentrude (Ina Weisse), die es regnen lassen kann, glaubt er gleichgar nicht. Aber Iven lässt sich auf eine Wette ein: Kommt vor demnächsten Sonnenuntergang Regen, stimmt er der Heirat zu. VollerHoffnung machen sich die beiden Verliebten auf den Weg, dieRegentrude aus ihrem Schlaf zu wecken. Aber können Maren und Andreesder Herrschaft des Feuermannes (Jörn Knebel) mit seinerzerstörerischen Hitze ein Ende setzen? Bevor sie zur Regentrudegelangen, müssen sie erst am Fährmann (Özgür Karadeniz) und der Elfe(Lisa Marie Trense) vorbei..."Das Märchen von der Regentrude" wird im Auftrag der ARD unterFederführung des NDR von Zieglerfilm Köln (Produzentin: Elke Ried,Produzent: Thorsten Flassnöcker) für Das Erste produziert. Regieführt Klaus Knoesel nach einem Drehbuch von Leonie Bongartz. DieRedaktion hat Ole Kampovski (NDR).Zwei Märchen produziert die ARD in diesem Jahr für dasWeihnachtsprogramm 2018 im Ersten: Neben "Das Märchen von derRegentrude" (NDR/ARD) wird auch Hans Christian Andersens "DieGaloschen des Glücks" (rbb/ARD) neu in Szene gesetzt.Vor genau zehn Jahren starteten die Dreharbeiten für dieerfolgreiche ARD-Märchenreihe "Sechs auf einen Streich": Seit 2008steht hier die erste Riege der deutschen Film- undFernsehschauspieler vor der Kamera. In den bislang verfilmten 44Märchen der Reihe spielten u.a. Barbara Auer, Iris Berben, Suzannevon Borsody, Matthias Brandt, Detlev Buck, Heikko und KlaraDeutschmann, Hannelore Elsner, Ruby O. Fee, Heino Ferch, VeronicaFerres, Katja Flint, Dieter Hallervorden, Günther Maria Halmer, HeinzHoenig, Anja Kling, Juliane Köhler, Leonard Lansink, HeinerLauterbach, Anna Loos, Axel Milberg, Sky du Mont, Miroslav Nemec,Ulrich Noethen, Uwe Ochsenknecht, Armin Rohde, Esther Schweins, EdgarSelge und Robert Stadlober mit.Pressekontakt:Julia Radonjic, planpunkt: PR KölnTel.: 0221/912557-10, E-Mail: post@planpunkt.deBei Fragen zur ARD-Märchenreihe:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell