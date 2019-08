Die Mär vom Mundraub: Obstklau ist Diebstahl

Wiesbaden (ots) - Im Sommer locken am Wegesrand viele süßeFrüchte. Doch wer sich ungefragt an privaten Obstbäumen bedient,begeht Diebstahl - egal ob er nur eine Frucht pflückt oder einenganzen Eimer voll. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherungaufmerksam. Auf vielen öffentlichen Flächen ist das Mitnehmenhingegen erlaubt.Besitzer kann Strafantrag stellenFrüher galt es als Mundraub, wenn jemand Obst von fremdenGrundstücken mitgenommen hat. Heute wird es als "normaler" Diebstahleingeordnet. "Bei Diebstahl ist es unerheblich, was aus dem privatenBesitz entwendet wurde", erläutert Sascha Nuß, Jurist bei der R+VVersicherung. Sofern keine größeren Mengen Obst mitgenommen werden,handelt es sich in der Regel um einen sogenannten Diebstahlgeringwertiger Sachen. "Der Besitzer des Grundstücks kann in diesemFall einen Strafantrag stellen. Der Dieb muss dann mit einer Straferechnen, normalerweise mit einer Geldbuße." Zudem muss er demBesitzer den entstandenen Schaden ersetzen.Überwindet der Obstdieb bei seiner Tat einen Zaun, kann derGrundstücksbesitzer ihn zusätzlich wegen Hausfriedensbruchs anzeigen.Das heißt aber nicht, dass ein mit Obst und Gemüse bepflanztesPrivatgrundstück besonders gekennzeichnet sein muss. "Auch ohne Zäuneund Verbotsschilder darf auf dem Privatgrundstück nicht geerntetwerden", sagt R+V-Experte Nuß.Auf öffentlichen Flächen ist Pflücken oft erlaubtAnders ist die Situation unter Umständen auf öffentlichenGrünflächen oder in Parks. Ob Äpfel, Nüsse oder andere Früchte: Washier wächst, dürfen Verbraucher meist mitnehmen, jedoch nur ingeringen Mengen und für den persönlichen Bedarf. Wer auf Nummersicher gehen möchte, kann sich beim zuständigen Grünflächenamt oderbei der Gemeinde erkundigen. Wildwachsende Früchte wie Beeren, aberauch Pilze und Kräuter dürfen für den Eigenbedarf gepflückt werden -sofern sie an öffentlichen Stellen zu finden sind und das Betretender Fläche erlaubt ist.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Fallobst, das von dem Baum auf ein anderes Grundstück gefallenist, darf der dortige Eigentümer sammeln.- Soweit das Obst jedoch noch an Zweigen hängt, die lediglich überdie Grundstücksgrenze auf ihr Grundstück reichen, gehört dasObst dem Nachbarn, auf dessen Grund der Baum steht.- Steht ein Obstbaum oder Beerenstrauch auf einerGrundstücksgrenze, gehören die Früchte den angrenzenden Nachbarnzu gleichen Teilen.- Im Internet gibt es verschiedene Seiten, die Hinweise geben, aufwelchen Flächen deutschlandweit Obstbäume und -sträucher zufinden sind, die Allgemeingut sind oder von den Eigentümern zurErnte zur Verfügung gestellt werden.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell