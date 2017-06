Die Mär vom Ende der Plastiktüte: Deutsche Umwelthilfe fordert gesetzliche Abgabe statt Placebo-Selbstverpflichtung des Handels

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/q6PWb--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - DUH zieht ernüchternde Bilanz: FreiwilligeSelbstverpflichtung verhindert wirksamere gesetzliche Regelung -Weiterhin kostenlose Plastiktüten an deutschen Ladenkassen -Selbstverpflichtung enthält zahlreiche Schlupflöcher - DUH fordertbundesweite Plastiktütenabgabe von 22 Cent nach irischem VorbildAuch nach einem Jahr des Inkrafttretens einer freiwilligenSelbstverpflichtung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zurkostenpflichtigen Herausgabe von Plastiktüten hält die DeutscheUmwelthilfe (DUH) diesen Ansatz für ungeeignet. DieSelbstverpflichtung verhindert das schnelle Ende der Plastiktüte,anstatt es kurzfristig herbeizuführen. EU-Staaten wie beispielsweiseIrland, Dänemark oder England haben durch die Einführung wirksamergesetzlicher Abgaben die Plastiktütenflut eindrucksvoll auf einMinimum reduziert.In Deutschland knickte Bundesumweltministerin Hendricks vor denInteressen der Handelskonzerne ein und entschied sich für einen Dealmit dem Handelsverband HDE. Während andere EU-Staaten konsequent diePlastiktütenflut eindämmen, hat sich das Angebot von Plastiktüten andeutschen Ladenkassen nach Einschätzung der DUH nicht ausreichendverringert. Grund hierfür ist der gewählte Weg einer unverbindlichenSelbstverpflichtung, Plastiktüten nur noch gegen Bezahlungherauszugeben. In der Praxis werden viele Tüten immer noch kostenlosoder für nur 10 Cent herausgegeben. Dieser Betrag ist jedoch zuniedrig, um die Nutzung von Plastiktüten auf ein Niveau, wiebeispielsweise in Irland mit nur 16 Stück pro Kopf und Jahr zusenken.Recherchen der DUH ergaben, dass von der Selbstverpflichtunglediglich Unternehmen umfasst sind, die zusammen 40 Prozent derPlastiktüten in Deutschland in Verkehr bringen. Eine wirksame undeinheitliche Höhe des Plastiktütenpreises fehlt ebenso, wieSanktionsmaßnahmen für den Fall der Nichtumsetzung derSelbstverpflichtung. Zudem verbleibt das eingenommene Geld aus demVerkauf der Plastiktüten bei den Händlern, die damit den Neueinkaufvon Plastiktüten refinanzieren können. Somit bleiben Plastiktütenweiterhin ein attraktives Werbemittel. Nachfragen der DUH zur exaktenEntwicklung des Plastiktütenverbrauchs seit dem Start derSelbstverpflichtung am 01.06.2016 wurden weder vom HDE noch vomBundesumweltministerium beantwortet. Ministerium und Handelsverbandverweigern eine Auskunft."Wir sehen einmal mehr, wie sich Deutschland von seinerVorbildrolle im Umweltschutz verabschiedet und die Vermüllung vonFlüssen, Seen und der Meere mit Plastikabfällen akzeptiert. AnstattPlastiktüten durch eine Umweltabgabe von 22 Cent pro Stückwirkungsvoll zu verringern, knickt die Regierung einmal mehr vor denInteressen der Handelskonzerne ein. Wir fordern UmweltministerinHendricks auf, ihren faulen Deal mit dem Handelsverband Deutschlandzu beenden", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Um das Umweltproblem Plastiktüte endgültig und vor allem schnellzu beenden, fordert die DUH von Ministerin Hendricks die Einführungeiner bundesweiten Plastiktütenabgabe in Höhe von mindestens 22 Centnach dem irischen Vorbild. Dort konnte der Tütenverbrauch durch dieEinführung einer Abgabe innerhalb weniger Jahre von 328 Stück proKopf und Jahr auf nur noch 16 reduziert werden."Eine gesetzliche Abgabe wird durch die freiwilligeSelbstverpflichtung des Handels nicht überflüssig, weil sie dasdeutlich wirksamere Instrument ist, um die Plastiktüte zu einemRelikt der Vergangenheit zu machen. Die eingenommenen Gelder aus demVerkauf von Plastiktüten würden im Falle einer Abgabe nicht bei denHändlern bleiben, sondern könnten für Projekte zum Umweltschutz undzur Abfallvermeidung durch öffentliche Naturschutzstiftungenverwendet werden. Dadurch würde das Angebot von Plastiktüten für denHandel vollkommen unattraktiv", erklärt Thomas Fischer, Leiter derDUH-Kreislaufwirtschaft. Zudem wäre eine Abgabe für alle Händler inDeutschland und nicht nur für die Mitglieder des Verbandes HDEverpflichtend, die zusammen lediglich rund 40 Prozent derPlastiktüten in Deutschland in Verkehr bringen.Hintergrund:Eine Richtlinie der Europäischen Union vom April 2015 verpflichtetdie Bundesregierung, den Verbrauch von Plastiktüten deutlich zureduzieren. Ab 2020 soll der Verbrauch auf 90 Plastiktüten und ab2026 auf 40 Stück pro Einwohner und Jahr gesenkt werden. Nach denletzten offiziell veröffentlichten Zahlen zum Plastiktütenverbrauchwerden in Deutschland pro Kopf und Jahr 71 Plastiktüten verbraucht.In anderen europäischen Ländern sind es deutlich weniger: InLuxemburg 20, Irland 16, Dänemark sowie Finnland nur vier Tüten proKopf und Jahr. Die Herstellung von Plastiktüten verbraucht großeMengen begrenzt vorhandenen Rohöls, belastet das Klima, verschmutztdie Umwelt und gefährdet Lebewesen in Gewässern. Die Aktivitäten der Deutschen Umwelthilfe zu Plastiktüten werden gefördert durch die Stiftung Naturschutz Berlin aus Mitteln des Förderfonds Trenntstadt Berlin.