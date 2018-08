Männerreport 2018 - Darum lohnt es sich, ein Gefühlsmann zu sein (AUDIO)

Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Fragestellte sich schon Herbert Grönemeyer in den 80ern. Und für viele istsie bis heute noch nicht beantwortet. Genau das hat nun eine neueStudie des Sextoy-Herstellers TENGA gemacht. Im TENGA Männerreportgeht es um die Selbst- und Fremdeinschätzung von Männern,Stereotypen, Sexualität und natürlich auch um das ThemaSelbstbefriedigung. Und die Studie definiert ein neues Männerideal -den Gefühlsmann. Oliver Heinze berichtet.Sprecher: Stark, keine Gefühle zeigen und Hausarbeit ist ein rotesTuch - so sieht, laut der Studie, das Bild eines Mannes in unsererGesellschaft aus. Doch der Mann von heute sieht sich selbst ganzanders.O-Ton 1 (Volker Wittkamp, 23 Sek.): "Die meisten deutschen Männerdefinieren sich außerhalb der klassischen Rollenbilder. Neun von zehnder Befragten wünschen sich zum Beispiel Gleichberechtigung amArbeitsplatz, 85 Prozent haben kein Problem mit Hausarbeit, und knappdrei Viertel sagen, dass sie problemlos über ihre Gefühle sprechen.Gleichzeitig sieht weniger als die Hälfte der Befragten Stärke alsdie wichtigste Eigenschaft von Männlichkeit."Sprecher: So Urologe, Aufklärer und Bestseller-Autor des Buchs"Fit im Schritt" Volker Wittkamp. Frauen und Männer, deutschland- undauch weltweit, sehen übrigens Ehrlichkeit als die Eigenschaft einesMannes an. Dazu sollte er noch vertrauenswürdig, selbstbewusst undintelligent sein. Und es gibt ein neues Männerideal, den Gefühlsmann:O-Ton 2 (Volker Wittkamp, 28 Sek.): "Der Gefühlsmann kennt seineeigenen Emotionen und kann sich in andere hineinversetzen. Er hatkeine Probleme, über seine Gefühle und persönlichen Herausforderungenzu sprechen und fühlt sich im Umgang mit Menschen aller sexuellenOrientierungen wohl. Außerdem ist er offen gegenüber neuen sexuellenErfahrungen und von der Gleichberechtigung von Mann und Frau amArbeitsplatz und allgemein auch überzeugt. Der Männerreport zeigt,dass der Gefühlsmann glücklicher als andere Männer ist."Sprecher: Denn er ist mit der Qualität und der Häufigkeit derMasturbation, des Sex und auch seiner Orgasmen um gute 20 Prozentglücklicher als andere Männer.O-Ton 3 (Volker Wittkamp, 36 Sek.): "Das liegt daran, dass sichder Gefühlsmann seiner Bedürfnisse bewusst ist und offen darüberredet. Und wenn beide Seiten, also Mann und Frau, genau wissen, wasdem Gegenüber gefällt und darauf eingehen, führt das auch automatischzu einem besseren Sexleben. Außerdem sind Gefühlsmänner offener, wennes darum geht, sich Sextoys zuzulegen oder damit zu beschäftigen. Undschon allein diese Offenheit wirkt sich deutlich positiv auf diesexuelle Befriedigung aus. Allerdings sieht man im internationalenVergleich auch, dass in Deutschland beim Thema Masturbation undZufriedenheit des Sexlebens noch reichlich Luft nach oben ist."Abmoderationsvorschlag: Gehören Sie zu den 40 Prozent derdeutschen Männer, die den Gefühlsmann verkörpern? An wen Männer undFrauen beim Masturbieren denken und warum es uns eigentlichunangenehm ist, über das Thema zu sprechen? Das alles und noch mehrInfos, wie TENGA den Dialog über Sex und Masturbation vorantreibt,finden Sie unter http://feelmore.global.Pressekontakt:TENGA-Team bei Burson-Marsteller DeutschlandTENGApressDE@bm.comTel.:030/408 194 572Original-Content von: TENGA, übermittelt durch news aktuell