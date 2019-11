Männerkrankheit Leistenbruch: Symptome sehr unterschiedlich

Baierbrunn (ots) - Der Leistenkanal ist zeitlebens eine Schwachstelle im Körperdes Mannes: Bei jedem vierten Mann kommt es irgendwann zu einem Leistenbruch -zehnmal so häufig wie bei Frauen. Während manche Männer dann nur bei starkemHusten ein Ziehen in der Leiste spüren, erleben andere einen ständigen Druck."Wieder andere fühlen gar nichts, ihnen fällt - eher zufällig, oft beim Duschen- eine Vorwölbung der Leiste auf", sagt Professorin Ines Gockel, die dieViszeralchirurgie am Uniklinikum Leipzig leitet, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Wenn man plötzlich starke Schmerzen spürt, sollte man keineZeit verlieren und am besten innerhalb von ein bis zwei Stunden eine Klinikaufsuchen. Dann kann es sein, dass eine Darmschlinge eingeklemmt ist und nichtmehr mit Sauerstoff versorgt wird - nach wenigen Stunden stirbt das Gewebe ab."Das kommt zum Glück nur sehr selten vor", erklärt die Chirurgin. In der Regelist ein Leistenbruch recht harmlos. Damit die Beschwerden nicht zunehmen und derBruch sich im Lauf der Zeit nicht vergrößert, ist in den meisten Fällen einkleiner chirurgischer Eingriff angeraten. Nicht immer sei eine Operation sofortnötig, sagt Dr. Joachim Conze, Leiter des Hernienzentrums München. "Wenn derBruch keine Symptome verursacht, kann man ruhig erst einmal abwarten." In deraktuellen "Apotheken Umschau" erklärt eine Grafik anschaulich, wieBauchchirurgen einen Bruch behandeln. Worauf bei einer Operation zu achten ist,kann man im Internet unter www.apotheken-umschau.de/Leistenbruch-OP nachlesen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2019 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell