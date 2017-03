Männer sind Beziehungsjunkies, Frauen brauchen Freiraum

Hamburg (ots) - Frauen sind Kletten? Von wegen. Tatsächlich sindMänner die wahren Beziehungsjunkies: Knapp drei Viertel der liiertenMänner fühlen sich ohne ihre Partnerin nicht komplett und dieabsolute Mehrheit kann sich eine Beziehung ohne gemeinsame Wohnungnicht vorstellen. Frauen dagegen brauchen Freiraum: Für zwei Drittelder vergebenen Frauen ist es ein Trennungsgrund, wenn ein Partner sieeinengt und die meisten achten schon bei der Partnerwahl auf einenunabhängigen Charakter. Das sind die Ergebnisse derElitePartner-Studie 2017, der größten PartnerschaftsstudieDeutschlands mit über 6.500 Befragten.Männer brauchen die Nähe zu ihrer Partnerin viel mehr als sie71 Prozent der liierten Männer geben an, sich ohne ihre Partnerinnicht komplett zu fühlen. Bei den liierten Frauen geht es nur 64Prozent so. Offenbar kommen sich Männer ohne ihre Partnerinnen sounvollständig vor, dass es ausgesprochen wichtig ist, auch mit ihnenzusammenzuwohnen: 82 Prozent möchten unbedingt zusammenziehen.Dagegen würden sich ein knappes Viertel der Frauen auch in getrenntenWohnungen wohlfühlen (24 Prozent). Das geht sogar so weit, dass zuwenig Freiraum für 65 Prozent der liierten Frauen ein handfesterTrennungsgrund ist - dagegen würden nur 59 Prozent der Männer sichtrennen, wenn die Partnerin sie zu sehr einengt. Besonders groß sinddie Meinungsunterschiede rund um Nähe und Freiraum übrigens beimThema Urlaub: 40 Prozent der Frauen in Partnerschaft können sichSightseeing, Sonnenbad, und Wandertour auch allein oder mit Freundenvorstellen, während nur 29 Prozent der liierten Männer ohne PartnerinUrlaub machen würden.Single-Kompetenz: Frauen würden sich eher trennen, als unglücklichvergeben zu seinDie Ergebnisse der ElitePartner-Studie 2017 zeigen, dass Frauenzudem bereiter sind, sich zu trennen, wenn eine Beziehung sie nichtmehr glücklich macht (58 Prozent der liierten Frauen und 50 Prozentder liierten Männer). Sie stellen damit ihre Lebenszufriedenheit überdie Angst vor der Einsamkeit - während die Hälfte der vergebenenMänner lieber unglücklich ist, als allein. FrühereElitePartner-Studien hatten bereits gezeigt, dass Frauen einedeutlich höhere Single-Kompetenz haben und besser mit dem Alleinseinzurechtkommen, es oft sogar genießen. Ein Faktor, der sicherlich dazubeiträgt: Frauen investieren schon während einer Beziehung mehr inihre Hobbys als Männer: 46 Prozent der liierten Frauen gaben an, dasssie in einer Partnerschaft viel Zeit für ihre Interessen brauchen,aber nur 41 Prozent der liierten Männer. So fällt es ihnen leichter,ihr Leben auch nach einer Trennung weiterhin aktiv zu gestalten.Eigenständige Typen sind gefragt: Frauen achten schon bei derPartnerwahl auf FreiraumDass das Thema "Zeit für mich" eine solche Rolle für sie spielt,wissen Frauen auch schon vor dem Beginn einer Beziehung: 90 Prozentder Single-Frauen geben an, dass ausreichend Freiraum und Zeit fürsich selbst zu den Bedürfnissen gehören, die ihnen in einerPartnerschaft besonders wichtig sind - gegenüber 82 Prozent derSingle-Männer. Und nicht nur das: Single-Frauen beziehen ihrBedürfnis nach Freiraum sogar aktiv in die Partnersuche ein. 81Prozent der Single-Frauen ist es besonders wichtig, dass einpotenzieller Partner unabhängig und eigenständig ist. Dagegen achtennur 71 Prozent der Single-Männer besonders auf dieseCharaktereigenschaft.Lisa Fischbach: "Frauen sind erstklassige Managerinnen ihreremotionalen Balance""Die Studie ist ein erneuter Beleg dafür, dass die rasanteEntwicklung der Frauen weitreichende Auswirkungen hat", soDiplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner. "Die Aufholjagdin der gesellschaftlichen Stellung und die selbstbewussteFokussierung auf persönliche Entfaltung zeigen sich auch in denAnforderungen an eine Partnerschaft. Frauen sind häufig erstklassigeManagerinnen ihrer emotionalen Balance, investieren in tragfähige,private Netzwerke und freundschaftliche Beziehungen. DieseUnabhängigkeit ist für die meisten Frauen von großem Wert, siegenießen sie und wollen sie auch in Beziehungen nicht aufgeben. Demvermeintlich 'starken Geschlecht' gelingt es weniger, die eigenenemotionalen Bedürfnisse zu versorgen. Sie sind deshalb stärker aufdie Partnerschaft angewiesen."Quelle: http://ots.de/YkamRÜber die ElitePartner-StudieElitePartner veröffentlicht die internet-repräsentative Studieseit dem Jahr 2005 in Kooperation mit dem MarktforschungsinstitutFittkau und Maaß. Für die vorliegende Erhebungswelle wurden imOktober/November 2016 insgesamt über 6.500 erwachsene deutscheInternetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt. Fürdetaillierte Daten sprechen Sie uns bitte an!Pressekontakt:Beatrice Bartschbeatrice.bartsch@elitepartner.de0049 40-60 00 95 - 607www.elitepartner.de/newsroomOriginal-Content von: ElitePartner, übermittelt durch news aktuell