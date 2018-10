Auch Männer können an Brustkrebs erkranken / Im Brustkrebsmonat Oktober männliche Betroffene informieren

Bonn (ots) - Mit rund 72.600 Neuerkrankungen pro Jahr istBrustkrebs in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung.Aber: Fast niemand denkt bei diesem Thema an Männer. Dabei erkrankenjährlich rund 700 von ihnen an dieser Tumorart. Neben den Sorgen undÄngsten, die eine solche Diagnose generell auslöst, stellt es fürMänner meist eine zusätzliche psychische Belastung dar, von einertypischen "Frauenkrankheit" betroffen zu sein. Die DeutscheKrebshilfe und die Frauenselbsthilfe nach Krebs nutzen denBrustkrebsmonat Oktober, um diese Betroffenengruppe in den Fokus derÖffentlichkeit zu rücken, Defizite in der Versorgung zu benennen undüber die Bedeutung von Selbsthilfe zu informieren.Das öffentliche Bewusstsein dafür, dass auch Männer an Brustkrebserkranken können, ist gering. Dies gilt auch für die Wissenschaft -auf diesem Gebiet wird noch wenig geforscht. Außerdem gibt es fürMänner noch kein passendes Früherkennungsprogramm. Symptome wieVerhärtungen der Brust oder Flüssigkeitsaustritt aus der Brustdrüsekönnen auf Brustkrebs hinweisen, werden aber meist nicht richtiggedeutet. Daher diagnostizieren Ärzte Mammakarzinome bei Männernhäufig erst in fortgeschrittenen Stadien. Mit Folgen: Frauen haben imVergleich immer noch bessere Heilungschancen. "Um die optimaleVersorgung Betroffener besteht derzeit eine große Wissenslücke,"erläutert Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe. "Diese gilt es möglichst rasch zu schließen."Dr. phil. Sylvia Brathuhn, Bundesvorsitzende der Frauenselbsthilfenach Krebs (FSH), weist auf ein weiteres Problem hin: "Aus Scham undUnsicherheit fällt es Männern meist schwer, mit Verwandten undFreunden über diese Diagnose zu sprechen und sich so seelischeUnterstützung zu holen", erläutert sie. "Da die Erkrankung beim Mannsehr selten ist, gab es bislang auch kaum entsprechendeSelbsthilfegruppen vor Ort." 2010 hat die FSH, eine der ältesten undgrößten Krebs-Selbsthilfeorganisationen in Deutschland, Betroffenendabei geholfen, ein solches Netzwerk aufzubauen.Als eigener Verein unter dem Dach der FSH unterstützt das Netzwerk"Männer mit Brustkrebs e.V." seitdem Betroffene - fängt sie auf,informiert und begleitet sie. Ein wichtiges Ziel von FSH und Netzwerkist es außerdem, die Interessen der Patienten nach außen zuvertreten. "Wir werden aktuell genauso behandelt wie erkrankteFrauen. Dabei ist noch gar nicht bekannt, ob Männer im gleichen Maßevon der Therapie profitieren und wie die optimale Behandlungsdauerist", erläutert der Vorsitzende des Netzwerks, Peter Jurmeister."Viele Ärzte wissen nicht einmal, dass auch Männer sinnvollerweise inzertifizierten Brustzentren behandelt werden sollten, weil sie nurdort optimal versorgt werden können."Die Deutsche Krebshilfe, die FSH und das Netzwerk "Männer mitBrustkrebs e.V." setzen sich gemeinsam dafür ein, dass künftig auchmännliche Brustkrebspatienten in ganz Deutschland nach dem aktuellenStand medizinischen Wissens behandelt und neue Erkenntnisse für dieVersorgung erarbeitet werden. "Mit der FSH und ihrem Netzwerk habenwir wichtige Kooperationspartner, die uns dabei unterstützen, Männermit Brustkrebs aufzuklären. Gemeinsam setzen wir uns auch aufwissenschaftlicher Ebene für die Betroffenen ein - zum Beispiel mitdem Projekt 'N-MALE'", so Nettekoven. In diesem Projekt werden diespeziellen medizinischen und psychosozialen Bedürfnisse männlicherBrustkrebspatienten untersucht. Dabei befragen die Wissenschaftlernicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Ärzte und Pflegekräftenach ihren Erfahrungen. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt dasProjekt mit rund 155.000 Euro.Hintergrundinformation: Brustkrebs bei MännernJedes Jahr erkranken in Deutschland rund 700 Männer neu anBrustkrebs (Robert Koch-Institut, Berlin 2017, Prognose für 2018).Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 71 Jahren. Zu denRisikofaktoren gehören ein höheres Lebensalter, das Vorkommen vonBrustkrebserkrankungen in der Familie, Hoden- undNebenhodenentzündungen, hormonelle Veränderungen durchLebererkrankungen und andere hormonelle Einflüsse sowieStrahlenbelastungen des Brustgewebes. Auch die Lebensweise spielteine Rolle: Übergewicht und Bewegungsmangel erhöhen das Risiko fürMänner, an Brustkrebs zu erkranken.Stiftung Deutsche Krebshilfe: Kontakt PressestelleTelefon: 02 28 / 7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deFrauenselbsthilfe nach Krebs: Kontakt PressestelleTelefon: 02 28 / 33 88 94-08E-Mail: redaktion@frauenselbsthilfe.deNetzwerk "Männer mit Brustkrebs e.V.": Kontakt zum NetzwerkE-Mail: kontakt@brustkrebs-beim-mann.deWebsite: www.brustkrebs-beim-mann.deInterviewpartner auf Anfrage.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell