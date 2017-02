Männer führen im TV Regie - Frauen selten in Schlüsselpositionen

BERLIN (dpa-AFX) - Regisseurinnen sind bei deutschen Fernsehfilmproduktionen klar in der Minderheit.



Insgesamt sind Schlüsselpositionen solcher kreativen Berufe in der Fernsehlandschaft nach wie vor eine Männerdomäne, zeigt eine Studie, die ARD und ZDF am Montag gemeinsam bei der Berlinale in Berlin vorgestellt haben. Für die Analyse zu den Ursachen der Geschlechterverteilung wurden 1397 fiktionale Fernsehproduktionen untersucht, die zwischen 2011 und 2015 im Ersten und ZDF zu sehen waren. Nach dieser Auswertung übernehmen zu 83 Prozent Männer die Regie, bei Kamera und Ton sind es 92 beziehungsweise 96 Prozent.

Im Bereich Produktion sind Männer zu 48 Prozent vertreten, Frauen zu 32 Prozent, 20 Prozent sind gemischtgeschlechtliche Teams. In den Bereichen Kostüm und Schnitt sind dagegen mehr Frauen als Männer und in den Bereichen Produktion und Szenografie Frauen und Männer ausgeglichen vertreten. Ursachen für diese Unterschiede sind der Studie zufolge unter anderem Geschlechterstereotypen, nach denen Männern zum Beispiel mehr Durchsetzungsvermögen und Führungskompetenz zugeschrieben werden, die als wichtig für die jeweilige Tätigkeit gelten./ah/DP/fbr