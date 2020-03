Männer führen Firmen doppelt so häufig in eine Insolvenz wie Frauen

Hamburg (ots) - Der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL hat anlässlich desWeltfrauentages (08.03.2020) analysiert, ob eher Männer oder Frauen an derSpitze eines insolventen Unternehmens stehen. Grundlage dabei waren die 19.005Firmenpleiten aus dem Jahr 2019.Themen wie "Firmeninsolvenzen" und "Frauen in Führungspositionen" werden inregelmäßigen Abständen öffentlich diskutiert. Die beiden Themen scheinen auf denersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben. Bei der genaueren Analyseergeben sich jedoch interessante Zusammenhänge. Denn hinter jederFirmeninsolvenz steckt mindestens eine verantwortliche Person. Zudem geltenManagementfehler weiterhin als eine der häufigsten Ursachen für eine Insolvenz.Unternehmerlandschaft in Deutschland von Männern dominiertObwohl Frauen mit 51 Prozent mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschlandstellen und 44 Prozent der Berufstätigen weiblich sind, sind Chefinnen inDeutschland weiterhin unterrepräsentiert. Lediglich 22,6 Prozent derFührungspositionen werden in Deutschland derzeit von Frauen bekleidet.Für diese Analyse hat CRIFBÜRGEL circa 2,3 Millionen Führungspositionen in übereiner Million Unternehmen ausgewertet (Stand 5.3.2020). Bei den Positionenhandelt es sich um Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder und -vorsitzende,geschäftsführende Gesellschafter sowie um Vorstandsmitglieder und -vorsitzende.Die Geschlechterverteilung bei den Führungspositionen schwankt je nachBundesland zwischen rund 28 und 19 Prozent. Die ostdeutschen Bundesländer nehmenbeim Thema Frauen in Führungspositionen eine Vorreiterrolle ein. Brandenburgliegt mit einer Frauenquote in Führungspositionen von 28,5 Prozent bundesweit ander Spitze. Aber auch in Sachsen (27,3 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (26,4Prozent) liegt die Frauenquote in Spitzenpositionen deutlich höher als imBundesdurchschnitt (22,6 Prozent). Hessen liegt mit einer Quote von 22,8 Prozentfast im Bundesdurchschnitt. Nachholbedarf hinsichtlich der Frauenquote haben vorallem Baden-Württemberg (18,5 Prozent), Bayern (19,1 Prozent) undNordrhein-Westfalen (20,1 Prozent).Mehr Firmen durch Männer als durch Frauen insolventCRIFBÜRGEL hat zudem untersucht, ob mehr Männer oder Frauen an der Spitze voninsolventen Unternehmen stehen und dazu die 19.005 Firmeninsolvenzen aus demJahr 2019 analysiert. Das Ergebnis ist dabei eindeutig: Männer führenUnternehmen nahezu doppelt so häufig in eine Insolvenz wie Frauen. Dies belegensowohl die absoluten als auch die relativen Vergleichszahlen.Beim dem aussagekräftigeren relativen Vergleich wurden die insolventenUnternehmen inklusive der Anzahl der Entscheider in das Verhältnis zurGesamtzahl der Unternehmen in Deutschland gesetzt. Die Erhebung von CRIFBÜRGELzeigt, dass in mehr als doppelt so vielen Fällen ein oder mehrere Männer an derSpitze eines insolventen Unternehmens stehen. So melden 83 je 10.000 (0,83Prozent) Unternehmen mit einem oder mehr männlichen Entscheidern eine Insolvenzan - im Vergleich dazu sind es nur 41 je 10.000 Firmen (0,41 Prozent) mit eineroder mehreren Frauen in der Führungsetage. Auch gemischt geführte Unternehmensind weniger von einer Zahlungsunfähigkeit betroffen (48 je 10.000 Unternehmen;0,48 Prozent).Aufgrund der Dominanz von Männern in Führungspositionen ist es nichtverwunderlich, dass in der absoluten Betrachtungsweise mehr Unternehmen eineInsolvenz anmelden mussten, bei denen ein oder mehr Männer verantwortlich sind.Der simple Grund dafür: Ein Großteil der insolventen Unternehmen wird vonMännern geführt. Bei 15.375 (80,9 Prozent) der insolventen Unternehmen gab esnur eine verantwortliche Person (Geschäftsführer, Inhaber, etc.) an derFirmenspitze. Bei rund 80,0 Prozent dieser Firmen war die verantwortliche Personmännlich. Bei 2.131 (11,2 Prozent) der insolventen Unternehmen im Jahr 2019saßen zwei Entscheider auf dem Chefsessel. Auch bei diesen Firmen ist der Anteilvon Männern größer, als der der weiblichen Führungskräfte. In 62,6 Prozent derFälle wurden die insolventen Firmen von zwei oder mehr Männern geführt.Demgegenüber sind nur 3,7 Prozent der Unternehmen mit zwei oder mehr Frauen inder Führung von einer Insolvenz betroffen. Der restliche Anteil (34,7 Prozent)entfällt auf Firmen mit einer gemischt geschlechtlichen Geschäftsführung (Männerund Frauen).Frauengeführte Unternehmen sind weniger insolvenzanfälligNicht nur bei den Firmeninsolvenzen, sondern auch hinsichtlich der Bonität undZahlungsfähigkeit haben frauengeführte Unternehmen die Nase vorn. Die Anzahl derfinanzschwachen Unternehmen liegt in Deutschland derzeit bei 312.000Unternehmen, d.h. 8,7 Prozent der Firmen in Deutschland haben aktuell einerhöhtes Insolvenzrisiko. Diese Unternehmen verfügen derzeit über einenBonitätsindex im Bereich zwischen 4,5 bis 6,0.Bei Unternehmen mit lediglich Frauen auf Entscheiderebene ist dasInsolvenzrisiko niedriger. Hier liegt der Anteil der finanzschwachen Unternehmenbei 7,1 Prozent. Der Anteil insolvenzgefährdeter Unternehmen, die ausschließlichvon Männern geführt werden liegt hingegen bei 9,1 Prozent.Auch auf der anderen Seite der Skala - also bei den Top-Bonitäten - liegenUnternehmen mit Frauen an der Spitze vorn. Bei Firmen mit Frauen in derGeschäftsführung beträgt der Anteil von Unternehmen mit einer sehr guten Bonität(1,0 bis 1,3) 0,95 Prozent - gemessen an allen Unternehmen in Deutschland. Beivon Männern geführten Unternehmen liegt der Anteil bei 0,83 Prozent.Darüber hinaus hat CRIFBÜRGEL über 2,7 Millionen Unternehmen hinsichtlich desBonitätsindex und der Geschlechter-Unterschiede untersucht. 