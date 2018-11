Männer erleben Depressionen anders als Frauen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Auch wenn Männer laut offiziellen Zahlen nur halb so oft von einerDepression betroffen sind wie Frauen - nach Expertenmeinung erkrankensie tatsächlich fast genauso häufig. "Männer haben kein geringeresDepressionsrisiko, aber die Diagnose wird bei ihnen weniger häufiggestellt", erläutert Professorin Anne-Maria Möller-Leimkühler von derLudwig-Maximilians-Universität München im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Das liegt zum Teil daran, dass sich bei Männerneine Depression anders äußert als bei Frauen. "Außen Action, innenKonflikt" und "kämpfen oder flüchten", so beschreibtMöller-Leimkühler das typische Verhalten. Zwar geht es auchbetroffenen Männern schlecht, sie fühlen sich elend, niedergeschlagenund leer, sehen keine Zukunft mehr. Aber im Gegensatz zu Frauenreagieren sie auf den inneren Stress häufig mit Aggression undHyperaktivität. Sie treiben extrem viel Sport, arbeiten mehr, suchendas Risiko, nehmen Drogen. Das hat Experten zufolge immer noch vielmit traditionellen Rollen zu tun. Doch auch Hormone haben Einflussdarauf: Beiden Geschlechtern fehlt bei einer Depression Serotonin.Aber im Zusammenhang mit Testosteron führt der Mangel bei Männerneher zu riskantem und aggressiv-impulsivem Verhalten und nicht sosehr zu Traurigkeit und Ängsten.Männer suchen zudem seltener Hilfe. Wenn sie doch zum Arzt gehen,werden ihre Symptome tendenziell nicht so ernst genommen, wieMöller-Leimkühler schildert: "Depression gilt als Frauending." In derneuen "Apotheken Umschau" erfahren Betroffene und ihre Angehörigen,wo sie Hilfe finden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell