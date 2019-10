Berlin (ots) -Gut jeder dritte Mann in Deutschland sagt, dass Haare-Färben undTönen einen wichtigen Beitrag dafür leisten kann, sich wohlzufühlen.Aktuell hilft aber nur knapp jeder Zehnte mit dem Farbpinsel nach, umetwa unerwünschtes graues Haar verschwinden zu lassen. Allerdingshaben 22 Prozent der Herren in der Vergangenheit schon die Haaregetönt oder gefärbt. Zum Vergleich: Bei den Damen sind es 82 Prozent.Das sind Ergebnisse aus dem Friseur-Trendmonitor Deutschland 2020.Dafür wurden im Auftrag der Friseur-Academy ORGÆNIC aus Berlin undDresden insgesamt 1.000 Bundesbürger über ein Marktforschungsinstitutbevölkerungsrepräsentativ befragt.Weitgehend einig sind sich Männer und Frauen (82 Prozent), dassvor allem natürlich und gesundes Haar als schön empfunden wird. Diegroße Mehrheit möchte künftig beim Färben und Tönen auf chemischeInhaltsstoffe verzichten (74 Prozent). Besonders Frauen wünschen sichspeziell auf das eigene Haar abgestimmte Farbstoffe oder Tönungen (67Prozent). Beide Geschlechter präferieren eine Nuance, die möglichstdem eigenen Naturhaar entspricht (49 Prozent)."Der Trend zu natürlichen Farbnuancen und Inhaltsstoffen ist inder Friseurausbildung angekommen", sagt Petra Brockmann von derFriseur-Academy ORGÆNIC. "Ein Farbton aus der Standard-Palette genügtden Kunden heute nicht mehr - das zeigt auch unsere Umfrage.Das Kundengespräch suchenUm die Wünsche rund um das Haar gezielter erfüllen zu können,sollten Friseurinnen und Friseure die Chance zum Kundengesprächstärker nutzen - dafür sind 66 Prozent der deutschen Verbraucheroffen. Mehr Mut - speziell bei der Beratung zum Haarschnitt - fordern40 Prozent der Kunden. Über die Frisur hinausgehende Styling-Tipps,Make-up oder Massage möchte jeder Fünfte gern in Anspruch nehmen."Kunden erwarten im Salon heute individueller abgestimmte Produkteund Services - ein Trend, den wir in Deutschland branchenübergreifendbeobachten", sagt Petra Brockmann. "Um beispielsweise einenbestimmten Farbton aufzufrischen, genügt es nicht, die einmalgewählte Coloration 'nach Schema F' neu aufzutragen. Deshalbbestimmen wir bei ORGÆNIC ausgehend vom tatsächlichen Ist-Zustand desHaares bei die notwendige Farbmischung oder -tönung jedes Mal aufsNeue."Friseur-Trendmonitor Deutschland 2020Für den Friseur-Trendmonitor 2020 wurden in Deutschland 1.000Verbraucher bevölkerungsrepräsentativ von einemMarktforschungsinstitut im Auftrag der Friseur-Academy ORGÆNIC ausBerlin und Dresden befragt. Themenschwerpunkte: Was sind aktuell diewichtigsten Auswahlkriterien für einen Friseurbesuch, welcheErfahrungen machen die Kunden im Salon beim Service, beim Färben undTönen und wie sehen Wunsch und Wirklichkeit aus.Pressekontakt:ANKE SCHÖNBERGORGÆNIC Academyas@buk-management.comT +49 351 48433830Original-Content von: ORGÆNIC Academy, übermittelt durch news aktuell