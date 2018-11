Köln (ots) - Das wird ein Festmahl! Bevor es im Frühjahr 2019 miteiner neuen Staffel "Kitchen Impossible" weitergeht, bekommen dieVOX-Zuschauer im Advent wieder eine ganz besondere Ausgabe derKoch-Competition serviert. In "Kitchen Impossible - DieWeihnachts-Edition" (am Sonntag, den 9. Dezember, um 20:15 Uhr beiVOX) nehmen es Tim Mälzer und Tim Raue dieses Mal mit Roland Trettlund Peter Maria Schnurr auf. In Zweier-Teams stellen die Vier sichder Herausforderung, an den entlegensten Orten regionaleWeihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Das Duo Infernale, bestehendaus den beiden Tims, konnte nach vielen erbitterten Duellengegeneinander bereits in der ersten Weihnachtsedition im vergangenenDezember zeigen, dass sie auch zusammen eine echte Macht am Herdsind. Aber wird das bei ihrer diesjährigen kulinarischen Aufgabe inGoldegg (Österreich) wieder so sein? Und auch Roland Trettl und PeterMaria Schnurr waren in der letzten Staffel von "Kitchen Impossible"noch erbitterte Gegner - jetzt geht es für sie gemeinsam nach Kuusamo(Finnland). Welches Team am Ende gewonnen hat, erfahren die vierKöche erst im Anschluss an ihre Reisen. Denn zurück in der Heimatangekommen, verbringt das Quartett einen gemeinsamen Koch- undWeihnachtsabend, bei dem sie sich reichlich beschenken, auf ihreHerausforderungen zurückblicken - und herausfinden: Welches Duo hatsich in der Ferne am besten vor der Jury aus einheimischenStammgästen geschlagen und schnappt sich den Sieg?Tim Mälzer & Tim Raue - Goldegg, ÖsterreichIn Österreich wartet auf Tim Mälzer und Tim Raue auf den erstenBlick eine handverlesene Aufgabe. Doch während sie in Roland Trettlsalter Wirkungsstätte, dem "Hangar-7" in Salzburg, bereits auf dieschwarze "Kitchen Impossible"-Box warten, dämmert es den beiden, dasssie nur auf eine falsche Fährte geführt wurden. Und so geht es dannauch von dort aus mit dem Helikopter ins winterliche Goldegg. Hiermüssen sie ein Weihnachts-Menü nachkochen, das von Familie Schellhornüber drei Generationen weitergereicht wurde. Großmutter Karola, ihrSohn Sepp und Enkel Felix bereiten im Gasthof "Seehof" traditionelleösterreichische Gerichte zu und haben sich damit einen exzellentenRuf erarbeitet. Das Essen, das hier jedes Jahr zu Weihnachten auf denTisch kommt, ist so eng mit der Familie verbunden, dass es eigentlichunmöglich ist, es so nachzukochen, wie es Freunde und weitereFamilienmitglieder kennen und auf dem Teller erwarten...Roland Trettl & Peter Maria Schnurr - Kuusamo, FinnlandNach einer Schlittenhundefahrt durch die verschneiten LandschaftenFinnlands kehren Roland Trettl und Peter Maria Schnurr im"Isokenkäisten Klubi" ein, zu Deutsch "Der Club der großen Nummern".Im finnischen Familienbetrieb werden in zweiter Generation am Uferdes stillen Sees Heikinjärvi im Nordosten Finnlands Gäste umsorgt undbewirtet. Die Schwestern Katja und Sirpa haben die Gaststätte vonihren Eltern übernommen und Sirpa bekocht ihre Gäste zu Weihnachtenmit alten Familienrezepten ihres verstorbenen Vaters. Doch bevor dieschwarze "Kitchen Impossible"-Box geliefert wird, gilt es für diebeiden Sterne-Köche, für die richtige Stimmung zu sorgen und ihreselbstgeschlagenen Bäume festlich zu schmücken. Können sie diefolgende kulinarische Herausforderung gegen das eingeschworene Teamder beiden Tims erfolgreich meistern?Die Gerichte im Überblick:Tim Mälzer & Tim Raue - Goldegg, ÖsterreichBuchteln auf Vanillesoße, Kalbsbrust mit Endivie undErdapfel-Gurken-Salat, Kletzenbrot, Kastanien-Sellerie-Cremesuppe,SpinatknödelRoland Trettl & Peter Maria Schnurr - Kuusamo, FinnlandFlammlachs mit Dillsoße, Weihnachtsschinken mit Senf,Steckrübenauflauf, Karottenauflauf, Weihnachtsmilchreis, Lebkuchen"Kitchen Impossible"-Weihnachtsmenü:Tim Raue: Sugo al MaialeTim Mälzer: Hühnerfrikassee Roland Trettl: Fondue Peter MariaSchnurr: Dark Brownie Spezial PMS aka X-MAS Rocker &Buttermilch-ErfrischungPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell