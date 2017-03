Der Mähnenwolf im Bleistiftwald / Am 21. März ist der internationale Tag des Waldes

Stein (ots) - Die Faber-Castell'schen Wälder in Brasilien wurdenvor über 30 Jahren gepflanzt, um die nachhaltige Rohstoffversorgungzu sichern. Heute sind diese Forste auch ein Refugium für selteneTier- und Pflanzenarten - zu ihnen gehört der Mähnenwolf.Um langfristig die Holzversorgung sicherzustellen, nahmFaber-Castell vor etwa 30 Jahren die Aufforstung in die eigene Hand:Auf von exzessiver Viehwirtschaft verödetem Land im SüdostenBrasiliens startete Faber-Castell ein einmaliges Forstprojekt aufrund 10.000 Hektar Fläche. Das schnellwachsende, FSC®-zertifiziertePinienholz der brasilianischen Wälder beliefert heute das weltgrößteWerk in Sao Carlos (SP), das eine Produktionskapazität von mehr als 2Milliarden Holzstiften pro Jahr hat.Neben der langfristig angelegten Ressourcensicherung entschiedsich Faber-Castell mit dieser Initiative auch für einen respektvollenUmgang mit der Natur - lange bevor das Wort Nachhaltigkeit allerortsstrapaziert wurde. Nicht nur Kriterien wie die sozial, ökologisch undökonomisch vertretbare Waldbewirtschaftung spielten für Faber-Castellbereits in den 1980er Jahren eine Rolle, sondern auch die Erhaltungder Biodiversität und die Wiederansiedelung bedrohter heimischerTier- und Pflanzenarten. Hierfür blieben etwa 2.300 Hektar derPinienforstflächen unbewirtschaftet und boten einen idealenSchutzraum für eine sich allmählich ausbreitende Flora und Fauna.Über 40.000 Setzlinge wurden angepflanzt, um den Waldbewohnern ihrenatürliche Nahrungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.Experten beobachten die Artenvielfalt in den Faber-Castell'schenWäldern, um Aufschlüsse über Populationen und Lebensweisen zugewinnen. In einer Studie zählten sie 61 verschiedene Säugetiere, 232Vogelarten und 60 Reptilien. Besonders erfreulich für dasbrasilianische Forscherteam: Neben Tierarten wie dem Nasenbär, demNandu, und dem Pfeifreiher wurde der außerordentlich scheueMähnenwolf gesichtet. Der Lebensraum des Mähnenwolfs ist durch dieAusbreitung des Menschen konkret bedroht, sodass er in einigenArealen Südamerikas bereits nicht mehr vertreten ist.Das Traditionsunternehmen Faber-Castell, das neben Holzstiftenweit über 2.000 hochwertige Produkte zum Zeichnen, Schreiben undkreativen Gestalten im Sortiment hat, verzeichnete im Geschäftsjahr2015/16 einen Umsatz von rund 631 Millionen Euro.Pressekontakt:Faber-Castell AGPresseabteilungNürnberger Str. 290546 SteinTel.: +49 (0)911 9965-5538E-Mail: press-office@faber-castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell