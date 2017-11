Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ein schönes heißes Bad, dazu die Lieblingssongs hören und einkühles, prickelndes Glas Sekt genießen. Jetzt, wo es draußen immerungemütlicher wird, ist das das beste und preisgünstigsteWellness-Programm der Welt. Doch wie wäre es in Zukunft stattdessenmit einem Glas Sparkling Gold? Damit können Sie sich bequem zu Hauseauch wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Prickelbrauseeinfach selbst machen. Was Sparkling Gold genau ist, verrät IhnenOliver Heinze.Sprecher: "Sparkling Gold": Da stellt sich natürlich zunächst maljeder etwas anderes drunter vor:O-Ton 1 ("Sparkling Gold", 19 Sek.): "(1) Irgendwas Nettes für denWeihnachtsbaum: Vielleicht irgendetwas zum Sprühen, was dann richtigschön glänzend funkelt." (2) "Sparkling Gold? Gute Frage. Kann dasvielleicht so ein leuchtender Weihnachtsstern sein?" (3) "Ich denke,das könnte ein Parfum sein, weil: Weihnachtszeit, Gold. Da kommtvielleicht so was eher auf den Markt, könnte ich mir vorstellen."Sprecher: Wie heißt es doch so schön: Knapp daneben ist auchvorbei, denn "Sparkling Gold" ist doch tatsächlich Deutschlandserster alkoholischer Sirup mit fruchtig trockenem Riesling-Geschmack.Und so geht's:O-Ton 2 ("Sparkling Gold", 18 Sek): "(1) Hier haben wirGlaskaraffen. Bis zu der Linie wird Leitungswasser eingefüllt aus demWasserhahn, schön kalt, weil in kaltem Wasser bleibt die Kohlensäurebesser drin. Und dann tun wir einen Sirup rein..." (2) "...und dann,zack, hat man einen Prosecco: Ich bin begeistert." (3) "Habe ichnicht erwartet, dass so was funktioniert, ganz ehrlich. Bin echterstaunt!"Sprecher: Natürlich hat "Sparkling Gold" genauso viele prickelndePerlen wie normaler Sekt - und auch die 10 Prozent Alkoholgehaltlassen keine Wünsche offen:O-Ton 3 ("Sparkling Gold", 24 Sek.): "(1) "Also, ich bin jetzttotal positiv überrascht: trocken, ist sowieso meins, sektartig,champagnerartig..." (2) "Ja, fruchtig, also ist gut." (3) "Es isttotal erfrischend, aber auch nicht zu süß." (4) "Ist wirklich so!"(5) "Und ganz ehrlich: Wenn meine Freundinnen das probieren und ichdenen dann sage, dass das ein Sirup-Konzentrat ist von Sodastream, daflippen die mir aus - weiß ich jetzt schon."Sprecher: Egal, für welchen Anlass: Mit "Sparkling Gold" haben Sieauf jeden Fall immer genügend Prickelbrause zum Anstoßen im Haus -und das Entkorken: SFX: "Sektkorken knallt" können Sie sich ab sofortauch sparen. Sparkling Gold und gesprudeltes Wasser reicht! SFX:Wasser wird im Sodastream Wassersprudler aufgesprudeltAbmoderationsvorschlag:Mehr über "Sparkling Gold" erfahren Sie im Internet unterwww.sodastream.de. Dort können Sie den neuen Sirup mit fruchtigtrockenem Riesling-Geschmack auch gleich bestellen.Pressekontakt:Blume PR GmbH & Co. KGLeverkusenstraße 54D - 22761 HamburgMail: Sodastream@blume-pr.deTel.: +49 40 8 70 893-30Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell