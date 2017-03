Baden-Baden (ots) -Südtirol ist eine faszinierende Region - den Kontrast ausschroffer Alpenlandschaft und mediterraner Leichtigkeit entdeckenimmer mehr Urlauber für sich. Die 45-minütigen Dokus "Südtirol - DerVinschgau" und "Südtirol - Rund um Meran" von Susanne Gebhardt ladenein auf eine Reise durch die nördlichste Provinz Italiens. Zu sehensind sie erstmals am Sonntag, 19. März 2017, um 20:15 Uhr und 21 Uhrim SWR Fernsehen. In der Vorwoche, am 12. März, werden "Südtirol -Zwischen Brenner und Bozen" um 20:15 Uhr und "Südtirol - DieDolomiten" noch einmal gezeigt (Erstsendung in anderem Format warDezember 2016).Der Vinschgau - ein Blütenmeer zwischen schroffen Felsen DerVinschgau liegt im Westen Südtirols und ist geprägt vom Kontrastzwischen einer fruchtbaren Talsohle und einer kargen Bergwelt. DieRegion beherbergt eines der größten Apfelanbaugebiete Europas. ImFrühjahr verwandelt sich die Landschaft in ein zartrosa Blütenmeer.Durch Frostberegnung werden die Blüten bei Minusgraden geschützt -ein beeindruckendes Schauspiel. Das Leben im Vinschgau ist vom Klimageprägt, das Tal gilt als eines der trockensten im Alpenraum. Schonvor Jahrhunderten baute man kleine Kanäle, die Waale, umSchmelzwasser aus den Seitentälern zu holen. Ohne künstlicheBewässerung wäre Landwirtschaft hier unmöglich. Die Dokumentationbegleitet unter anderem einen Mönch, der die älteste WetterstationSüdtirols betreibt; einen Produktdesigner, der Zehenschuhe entwickelthat, und einen innovativen Bäcker, der wieder aus heimischem GetreideBrot backt. Außerdem führt der Film in das Dorf Laas, in dem weißerMarmor aus dem Berg geholt wird, und ins Schnalstal, das Schauplatzeines großen Schaftriebs ist.Kurstadt Meran - Belle Époque und alpines TraditionsbewusstseinDie Kurstadt Meran wird weithin gerühmt: Sie wird Perle der Alpen,das Nizza Tirols, oder der Südbalkon der "k. u. k.-Monarchie"genannt. Meran, die zweitgrößte Stadt Südtirols, verzauberte KaiserinSissi ebenso wie Europas Hochadel und namhafte Künstler.Jugendstilbauten sorgen bis heute für ein Flair der Belle Époque.Dank der Lage in einem Talkessel ist die Gegend von mildem Klimageprägt. Meran beherbergt einen der schönsten Gärten Italiens, denBotanischen Garten von Schloss Trauttmannsdorff. Das nahegelegeneDorf Hafling gab einer Pferderasse ihren Namen. Die Haflinger sindStars eines Pferderennens und von den Almwiesen nicht wegzudenken.Umgeben ist Meran von hohen Bergen. Der Film begleitet unter anderemeine Bergbauernfamilie, deren Hof nur per Seilbahn erreichbar ist;führt zu einer der schönsten Almen im Passeiertal; zeigt einenSchellenschmied bei der Arbeit; stellt einen Musiker vor, der moderneVolksmusik macht, und einen Comiczeichner, der auf den Spuren vonFreiheitskämpfer Andreas Hofer unterwegs ist.Südtirol porträtiert im SWR FernsehenNeben den Dokumentationen "Südtirol - Der Vinschgau" und "Südtirol- Rund um Meran" am 19. März zeigt das SWR Fernsehen bereits in derWoche zuvor bemerkenswerte Facetten der nördlichsten ProvinzItaliens: Am 12. März sind die Dokumentationen "Südtirol - ZwischenBrenner und Bozen" und "Südtirol - Die Dolomiten" zu sehen, ebenfallsum 20:15 Uhr und 21 Uhr im SWR Fernsehen. In ähnlicher Version wurdensie bereits im Dezember im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Sendungen:"Südtirol - Der Vinschgau", Sonntag, 19. März 2017, 20:15 Uhr, imSWR Fernsehen "Südtirol - Rund um Meran", Sonntag, 19. März 2017, 21Uhr, im SWR Fernsehen und in der Vorwoche: "Südtirol - ZwischenBrenner und Bozen", Sonntag, 12. März 2017, 20:15 Uhr im SWRFernsehen "Südtirol - Die Dolomiten", Sonntag, 12. März 2017, 21 Uhrim SWR FernsehenPressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell