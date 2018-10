Köln (ots) -Die jüngsten Fans von "Shaun das Schaf" bekommen jetzt ihre eigeneSerie: Jung-Schaf Timmy steht im Mittelpunkt der Vorschulserie "Zeitfür Timmy". Der WDR hat sich die Rechte an der 78-teiligen britischenReihe gesichert. Zu sehen sind die ersten 60 Folgen aus TimmysTier-Kindergarten ab Donnerstag, 11. Oktober 2018, jeweils um 18:35Uhr bei KiKA in der Sendung "elefantastisch!" - dem zehnminütigenAbleger der "Sendung mit dem Elefanten".Aardman Animations, die Erfinder von "Shaun das Schaf", "Wallace &Gromit" und vielen weiteren Kinderformaten, arbeiten seit 2007 engmit dem WDR zusammen. Seitdem hat auch "Shaun das Schaf" seinenfesten Platz in der "Sendung mit der Maus". "Timmy Time" - so derOriginal-Titel von "Zeit für Timmy" - war bereits 2010 im deutschenPrivatfernsehen zu sehen. Der WDR hat nun alle Folgen speziell fürdas deutsche Publikum neu überarbeitet und mit einem Kinderkommentarversehen."Zeit für Timmy" spielt im Tier-Kindergarten, wo der Tag fast genausoabläuft, wie bei den Menschen. Die Tier-Kinder haben Zeit fürsBasteln, Zeit für Sport, die Mittagsruhe und für vieles mehr. Timmyund seine Freunde sind ein eingespieltes Team - im wahrsten Sinne desWortes. Am liebsten würden sie den ganzen Tag spielen. Das gilt ganzbesonders für Timmy, der die anderen auch mal wachhält, wenneigentlich Zeit ist, zu schlafen ...Redaktion: Heike Sistig (WDR)Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und Information, Svenja SiegertTelefon: 0221 / 220 7100E-Mail: svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell