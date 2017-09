Madsack führt Journalisten-Ausbildung von 15 Zeitungen zusammen

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Mediengruppe Madsack vereinheitlicht die Ausbildung ihrer Journalisten.



Die Volontäre der 15 Zeitungstitel der Gruppe werden künftig zentral am Konzernsitz in Hannover ausgebildet. Am Freitag wurde dort der Madsack Medien Campus eröffnet. 24 Volontäre nahmen ihre zweijährige Ausbildung auf. Nach einer vierwöchigen Startphase in Hannover wechseln die Volontäre in ihre Stammredaktionen. Vorgesehen sind auch Stationen in der Zentrale des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Hannover oder im Berliner Hauptstadtbüro des RND. Das RND produziert überregionale Inhalte für die in Nord- und Ostdeutschland erscheinenden Madsack-Zeitungen und für andere Medien./uk/DP/edh