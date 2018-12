Madrigal: Augen auf!

Für die Aktie Madrigal aus dem Segment "Biotechnologie" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ CM am 27.12.2018 ein Kurs von 103,74 USD geführt.

Die Aussichten für Madrigal haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Madrigal-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (287,83 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 177,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 103,74 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Madrigal eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Madrigal. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 61,42 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Madrigal momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Madrigal ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,35). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Madrigal wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Madrigal zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.