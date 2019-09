Mademoiselle Nicolette: Ticketvorverkauf stellt Standfestigkeit des ORION Servers auf die Probe

Flensburg (ots) - One Woman Army - diese drei Worte brachten heuteMittag den ORION Server zum Breakdown.Mademoiselle Nicolette, eine der derzeit wohl bekanntestenBloggerinnen Deutschlands (nicolette.vlogt), verkündete um 11 Uhr aufihrem Instagram-Kanal den Start des Ticketvorverkaufs für ihre neueShow "One Woman Army". Sie beginnt im Oktober in München und wird vonORION präsentiert. Insgesamt elf Städte stehen auf dem Tourplan derBloggerin, die bereits am Jahresanfang mit ihrer erstenLive-Comedyshow Tausende Zuschauer zum Ausflippen brachte. Und auchdiesmal konnten Zehntausende es kaum erwarten und klickten sich nachNicolettes Instagram-Post gleichzeitig ins Ticketportal auf dieorion.de - zu viel für den Server des Erotikhändlers, der kurzfristigout of order war.ORION arbeitete zwar mit Hochdruck an der Wiederherstellung derSeite, entschuldigte sich aber mit Humor für die fehlendeStandfestigkeit des Servers und lud alle Nicolette-Fans ein, es wiein einer guten Beziehung zu handhaben: "Entspannt euch, versucht eswieder und verzeiht uns diesen Fehler."Doch nicht nur die neue Show verführt derzeit viele ihrer Followerzum Klick in den ORION Onlineshop. Begehrt ist auch der seit kurzemverfügbare und in Zusammenarbeit mit Nicolette entstandeneAdventskalender. Er enthält einen exklusiven Nicolette-Fanartikel,der sonst nirgendwo erhältlich ist. On top kommen 24 weitereÜberraschungen. 24? Ja, denn der Kalender wartet mit 25 Türchen auf -darunter auch das Hintertürchen, dessen Inhalt das Weihnachtsfestganz besonders versüßen soll.Pressekontakt:ORION Versand GmbH & Co. KGSusanne GahrSchäferweg 1424941 FlensburgTel.: +49 (0) 461 50 40 265sgahr@orion.dewww.orion.euOriginal-Content von: ORION Versand GmbH + Co KG, übermittelt durch news aktuell