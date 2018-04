Madeline McIntosh wird Mitglied des Group Management Committee von Bertelsmann (FOTO)

Gütersloh (ots) -Madeline McIntosh, CEO von Penguin Random House U.S., zieht mitsofortiger Wirkung in das Group Management Committee von Bertelsmann(GMC) ein. Die US-Amerikanerin ist seit der Übernahme von RandomHouse durch Bertelsmann im Jahr 1998 Führungskraft bei deminternationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen.Erst in der vergangenen Woche wurde sie in ihre aktuelle Position beiPenguin Random House, als Verantwortliche für das USA-Geschäft,berufen.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Ichfreue mich sehr, dass Madeline McIntosh zukünftig Mitglied des GroupManagement Committee sein wird. Madeline ist eine internationalanerkannte Führungspersönlichkeit unseres Hauses und aufgrund ihrerlangjährigen und sehr erfolgreichen Tätigkeit bei Penguin RandomHouse eine hervorragende Ergänzung für das GMC."Madeline McIntosh startete 1994 ihre Verlagskarriere bei BantamDoubleday Dell, dem Vorgängerunternehmen von Random House. Seitdieser Zeit bekleidete sie verschiedene aufeinanderfolgendePositionen, darunter President und COO von Penguin Random House U.S.und zuletzt President der Penguin Verlagsgruppe.Das GMC berät und unterstützt den Bertelsmann-Vorstand inwichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung sowie inanderen konzernübergreifenden Themen. Ihm gehören nun 17 Mitgliedersieben verschiedener Nationalitäten an.Neben den Vorstandsmitgliedern Thomas Rabe (VorstandsvorsitzenderBertelsmann), Markus Dohle (CEO Penguin Random House), ImmanuelHermreck (Personalvorstand Bertelsmann), Bernd Hirsch (FinanzvorstandBertelsmann) und Anke Schäferkordt (CEO Mediengruppe RTL Deutschland)sind künftig folgende Top-Manager von Bertelsmann im GMC vertreten:- Bert Habets (CEO RTL Group)- Axel Hentrei (CEO Bertelsmann Printing Group)- Julia Jäkel (CEO Gruner + Jahr)- Kay Krafft (CEO Bertelsmann Education Group)- Andreas Krohn (CEO Arvato CRM Solutions)- Annabelle Yu Long (CEO Bertelsmann China Corporate Center undManaging Partner Bertelsmann Asia Investments)- Madeline McIntosh (CEO von Penguin Random House U.S.)- Hartwig Masuch (CEO BMG)- Gail Rebuck (Board Member Penguin Random House)- Frank Schirrmeister (CEO Arvato SCM Solutions)- Karin Schlautmann (Leiterin UnternehmenskommunikationBertelsmann)- Nicolas de Tavernost (Chairman des Executive Board Groupe M6)Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell