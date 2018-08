Madeleine Albright macht die AfD große Sorgen (FOTO)

Hamburg (ots) -Madeleine Albright, erste weibliche und ehemaligeUS-Außenministerin unter Bill Clinton, hält die frühereFlüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fürrichtig. "Was Angela Merkel für Flüchtlinge getan hat, warempathisch, vorausschauend und großzügig", sagte die Politikerin deroppositionellen Demokratischen Partei der USA im Interview mit derZeitschrift BRIGITTE WOMAN (09/2018, jetzt im Handel). Das Erstarkender AfD als Folge dieser Politik mache ihr große Sorgen: "Dass einePartei, die so weit rechts steht, in Deutschland wieder in so großerZahl gewählt wird, ist erschreckend", so die 81-Jährige, die 1937 inPrag geboren wurde und mit ihrer Familie 1939 vor den Nazis nachGroßbritannien floh. Vielleicht komme ihr neues Buch mit dem Titel"Faschismus. Eine Warnung" in Deutschland "zur richtigen Zeit. Undnicht nur dort", sagt Madeleine Albright, die viele ihrer Angehörigenim Holocaust verlor.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbHPR/Kommunikation BRIGITTE WOMANTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell