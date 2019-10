"Made in Russia" kämpft mit Hindernissen / Coface: Strategie für lokale Produktion wirkt nur begrenzt

Mainz (ots) - Nach westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit derAnnexion der Krim hat Russland die Diversifizierung der Wirtschaftbeschleunigt. Das Ziel: die Abhängigkeit von Einfuhren undschwankenden Rohenergiepreisen verringern. "Die Bereitschaft, Importedurch lokale Produktion zu ersetzen, hängt jedoch von vielen Faktorenab, die nicht alle vorhanden sind." Zu diesem Schluss kommt derinternationale Kreditversicherer Coface in einem neuen "Focus" zuRussland. "Made in Russia trägt noch lange nicht überall Früchte,denn diese Politik und erfordert eine tiefgreifende und langfristigeTransformation der russischen Produktionsketten", erklärtCoface-Economist Dominique Fruchter.Spezielle Investitionsverträge zur Förderung ausländischerInvestitionen, selektive Steuersenkungen für "Made inRussia"-Produkte, privilegierter Zugang zu öffentlichen Aufträgen: Esgibt viele Initiativen, die Unternehmen helfen sollen, den Umstieg zubewältigen. Um Modernisierung, Technologie und Innovation zu fördern,wurden Anreizsysteme eingeführt: Sonderwirtschaftszonen, öffentlicheMittel, Annäherung von Forschung und Industrie, Ausfuhrunterstützung.Vor allem die Sektoren Agrar- und Ernährungswirtschaft, Pharmazie,Automobil und Informationstechnologie verfügen bereits über eigeneRegelungen und Fördermechanismen.Die wichtigsten Ergebnisse wurden im Agrar- und Ernährungssektorerzielt. Hier hat Russland die Einfuhr aus Ländern erschwert, dieihrerseits Sanktionen gegen Russland verhängt hatten. Höhere Preisefür Importwaren lenkten die russischen Verbraucher zu lokalproduzierten Produkten. Das führte zu einem deutlichen Anstieg derNahrungsmittelproduktion. So konnte Russland die Versorgung mitFleisch rechnerisch ganz aus eigener Produktion erreichen. Allerdingsführt die teilweise geringere Qualität bestimmter Produkte dazu, dassdie Verbraucher trotz höherer Preise zu Importen greifen.Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) istes dem öffentlichen Sektor nun untersagt, Computer-,Telekommunikations- und Haushaltsgeräte zu importieren, wenn eslokale Hersteller gibt, die vergleichbare Waren anbieten.Gleichzeitig versuchen die Behörden, die Produktion elektronischerKomponenten auszuweiten, um dem westlichen Embargo für den Verkaufvon Technik für den Energie-, Nachrichten- und Verteidigungssektor zubegegnen. "Aber der Ertrag bleibt bescheiden", bilanziert DominiqueFruchter.Die Absicht, die Importabhängigkeit zu verringern, zeigt sich auchim Pharmasektor. Dort gibt es steuerliche Anreize für die lokaleProduktion und Vorteile für heimische Produkte auf öffentlichenMärkten. Ausländische Unternehmer, die einen Investitionsvertrag mitrussischen Behörden abschließen, können ebenfalls von einerExklusivität mit dem Staat profitieren. Aber auch hier sind diegesetzten Ziele noch lange nicht erreicht. Im Automobilsektorschließlich bietet Russland ausländischen Herstellern steuerlicheAnreize, einen privilegierten Zugang zu öffentlichen Aufträgen undSchutz vor zukünftigen Steuerentwicklungen. Als Gegenleistungverpflichten sich die Hersteller zur lokalen Produktion undInnovationsförderung. "Aber wenn Opel seine Rückkehr auf denrussischen Markt ankündigt, wird Ford seine Fabriken dort schließen",erwartet Dominique Fruchter."Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Ressourcen, derModernisierung von Produktionslinien und der Verbesserung desGeschäftsumfelds bleibt die Strategie Made in Russia kompliziert undein langfristiges Engagement", sagt der Coface-Ökonom. "Sanktionenund Gegenmaßnahmen, sowohl aktuelle als auch potenzielle, dasUnternehmensumfeld, zunehmende politische Risiken und der Mangel anverfügbaren Arbeitskräften belasten auch die in- und ausländischenInvestitionen."Mehr zu Russland: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell