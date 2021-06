Made in Portugal: Portugiesische Unternehmen setzen auf Individualisierung als Differenzierungsfaktor

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - In den Branchen Haushalt und Wohnen sowie Baumaterialien werden zur besseren Differenzierung auf dem nationalen und internationalen Markt verstärkt Produkte entwickelt, die sich durch ein hohes Maß an Design und Customizing auszeichnen. So stehen denn auch Kundenorientiertheit und Exklusivität im Mittelpunkt der Kampagne MADE IN PORTUGAL naturally, mit der AICEP, die staatliche - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Portugals, das exzellenteAngebot bewirbt.Fast 20.000 Unternehmen mit über 150.000 Beschäftigten sind in Portugal in den Bereichen Haushalt und Wohnen sowie Baumaterialien tätig. Exportkunden in mehr als 180 Ländern schätzen ihre Fähigkeit zur bedarfsgerechten Gestaltung der Produkte, welche immer wieder durch Innovation und Kühnheit überraschen und für eine exklusive und individuelle Nachfrage sorgen."Die unermüdliche Suche nach maßgeschneiderten Lösungen, die genau das bieten, was der Kunde sucht, und dabei Qualität, Funktionalität und Authentizität wahren, zeigt, dass portugiesische Unternehmen zunehmend kundenorientiert und wettbewerbsfähig sind und international auf hohem Niveau agieren", sagt Luís Castro Henriques, CEO von AICEP.Die Erzeugnisse MADE IN PORTUGAL-zeichnen sich in vielerlei Hinsicht aus, hinzu kommt jedoch bei allen, dass sie als Auftragsproduktion gefertigt werden und dadurch eine enge Bindung zu Kunden schaffen können, die sich durch exklusive Stücke abheben wollen.Achilles 1905 (https://www.achilles1905.com/) ist auf Produktion und Design von exquisiten Metallteilen spezialisiert, die sich perfekt für die individuelle Gestaltung von Möbeln, Vorhängen, Treppen, Handläufen und Griffen eignen.The Burel Factory (https://www.burelfactory.com/en/) bietet verschiedene Lösungen für maßgefertigte und individuell gestaltete Verkleidungen (Wandpaneele, Bettkopfteile, Teppiche, Vorhänge) und verleiht ihnen durch eine breite Palette von 3D-Stichen, Texturen und Farben eine einzigartige Identität.Nicht nur die Funktionalität zählt bei OIA Design (https://www.oiadesign.com/en/). Das Unternehmen garantiert mit jedem von ihm geschaffenen Marmorstück Exklusivität und verbindet Design mit Originalität.Granorte (https://www.granorte.pt/de/) ist führender Hersteller von qualitativ hochwertigen, innovativen und nachhaltigen Korkbelägen, bei denen Kreativität und individuelle Gestaltung der Inneneinrichtung im Mittelpunkt stehen.Bei Crisbase (https://www.crisbase.com/) werden alle Stücke von Glasmachermeistern handgefertigt, die Tradition mit neuen ästhetischen Konzepten verbinden, um charaktervolle Unikate zu schaffen.Keramos-Nazari (https://www.nazari.pt/)vereint die Fähigkeit, sowohl Keramik als auch Fliesen herzustellen, die überwiegend von Hand gefertigt und bemalt sind.Diese und andere Unternehmen können Sie im 360º Virtual Showroom besuchen oder in unserem Verzeichnis auf https://www.portugalnaturally.pt/finden.AICEP ist die Staatliche Agentur für Investitionen und Außenhandel Portugals, die die Anwerbung von produktiven Investitionen, die Steigerung der Exporte und die Internationalisierung der portugiesischen Unternehmen und Wirtschaft über ihre Büros in Portugal und ihr Netzwerk von Delegationen (https://portugalglobal.pt/EN/about-us/overseas-network/Pages/overseas-network.aspx) in mehr als 50 Ländern fördert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520195/Made_in_Portugal_Naturally.jpgPressekontakt:+49 30 2541060Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | Tel.: +351 967 843516Filipa Prenda | filipa@monstrosecompanhia.com | Tel.: +351 924 139 483Original-Content von: Made in Portugal, übermittelt durch news aktuell