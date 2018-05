"Madame Mao": ZDFinfo über Aufstieg und Fall der Jiang Qing (FOTO)

Mainz (ots) -Vom Filmsternchen zur meistgehassten Frau Chinas: Mao ZedongsEhefrau Jiang Qing war einst die einflussreichste Frau Chinas. AmFreitag, 11. Mai 2018, um 20.15 Uhr, zeichnet ZDFinfo den Weg derDiktatorengattin nach.Sie wollte Mao Zedong bei der Verwirklichung seinersozialistischen Utopie helfen, doch ihre ehrgeizigen Pläne kamen daschinesische Volk teuer zu stehen. Jiang Qing behauptete sich in derchinesischen Kulturrevolution als treibende Kraft, avancierte zueiner der mächtigsten Personen der Volksrepublik. In allen Bereichender Kunst untersagte sie die Veröffentlichung nicht-kommunistischerWerke, zerstörte alte Kulturgüter und ließ ungeliebte Künstler zumTode verurteilen. Heute gilt "Madame Mao", die bereits während derKulturrevolution an Popularität einbüßte, vielen alsProjektionsfläche für die Verfehlungen des Mao-Regimes und daspersonifizierte Böse.ZDFinfo wiederholt "Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing"am Donnerstag, 17. Mai 2018, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 18. Mai2018, 16.00 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/madamemaoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell