Madagaskar Time erfindet die Lotterie mithilfe der Blockchain-Technologie neu, um den Klimawandel und die Armut zu bekämpfen

London (ots/PRNewswire) -Am 9. Dezember veröffentlichte Madagascar Time Limited, ein aufstrebendes Start-up-Projekt, seinen Schwester-Token TLT (Times Lottery Takeover (https://timeslotterytakeover.io/)). Dieses beispiellose und unglaublich effiziente Lotteriesystem nutzt die Blockchain-Technologie, die für Transparenz sorgt, so dass jeder öffentlich sehen kann, welche Belohnungen gerecht verteilt werden. Madagascar Time wird von einem internationalen Team unterstützt und konzentriert sich auf Wohltätigkeitsarbeit, indem es soziales Unternehmertum mit innovativer Blockchain-Technologie kombiniert, um Dinge für kommende Generationen zu verändern.TLT ist eine einzigartige Funktion, die das Konzept der Dividenden, wie Krypto-Enthusiasten sie nennen, revolutionieren soll. Wenn eine Kryptowährung 10.000 Inhaber hätte, wäre jeder Prozentsatz der an alle Inhaber verteilten Reflektionen aufgrund der großen Anzahl der Inhaber irrelevant. Um dieses Problem zu beheben, hat Madagascar Time eine 3%ige Zufallsdividendenlotterie eingeführt, d.h. 3 % des Gesamtvolumens der Käufe/Verkäufe des Tokens werden in einem Wallet, dem Pot, gesammelt. Jede Stunde erhält der Inhaber einen bestimmten Prozentsatz der Token im Pott, der von einem Bot nach dem Zufallsprinzip ermittelt wird und zwischen 15-50 % liegt, so dass der Pott nie leer wird.TLT besteht auch aus wöchentlichen Ziehungen für verschiedene Ränge, die davon abhängen, wie viel TLT Sie besitzen. Die Gewinnchancen bleiben für jede Stufe gleich, aber die Belohnungen sind unterschiedlich. Diese Ziehungen werden live übertragen und bestehen aus den folgenden Teilen:· Stufe 1 (Einstiegsstufe: 100 US-Dollar - 600 US-Dollar) können von 1 % - 10 % gewinnen· Stufe 2 (Standardstufe: 600 US-Dollar - 3.000 US-Dollar) können von 5 % - 20 % gewinnen· Stufe 3 (Wal-Club: + 3.000 US-Dollar) kann von 10-25 % gewinnen· Die letzte Ziehung 1 % aller 3 Pools geht an einen glücklichen $TIME-InhaberJede Stufe hat einen eigenen Pool, 6 % Preissteuer von jedem Kauf/Verkauf gehen in 3 verschiedene Preispools für jede Stufe:· Stufe 1 - 1%· Stufe 2 - 2%· Stufe 3 - 3%Es wird auch eine monatliche Ziehung für TLT- und TIME-Inhaber geben, bei der 15 % der 3 Pools zusammen gewonnen werden können, und schließlich eine jährliche Jackpot-Ziehung mit einem Weltraumflug mit Virgin Galactic/Blue Origins (sobald verfügbar und die Preisbedingungen erfüllt).Ryan Bishop, Mitbegründer und Chief Marketing Officer, kommentierte: „Es ist an der $ZEIT, dass ein Unternehmen damit beginnt, das Lotteriesystem zum Nutzen der Teilnehmer zu ändern und gleichzeitig Wohltätigkeit zu betreiben. Gemeinsam können wir mit $TIME Zeit für den Planeten und zukünftige Generationen kaufen."Bis heute hat Madagascar Time über 75.000 US-Dollar für verschiedene wohltätige Zwecke gespendet, die sich mit Themen wie Lebensqualität, Armut, bedrohte Arten, Bildung und Baumpflanzungen befassen. So wurde beispielsweise eine Partnerschaft mit Madagascar Seed (https://madagascar.co.uk/) geschlossen, und durch das Mr. Beasts Team Tree Project (https://teamtrees.org/search?q=madagascar%20time) konnten 41.000 Bäume gepflanzt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: www.madagascar-time.com.Das Projekt wächst jeden Monat exponentiell und trägt zu einer endlosen Bewegung für eine bessere Umwelt bei, da immer mehr Krypto-Enthusiasten und Umweltschützer von ihm erfahren. In diesem Zusammenhang eröffnet Madagaskar im Dezember/Januar ein voll lizenziertes Kasino namens timetobet-Casino. (http://www.timetobet.casino/)Madagascar Time hat auch eine Reihe von Neuzugängen im Team begrüßt, darunter Terry Travers, Katie Richardson und Samet Demir (https://scholar.google.com/citations?user=KoEiZyAAAAAJ&hl=en), der über einen hochqualifizierten wissenschaftlichen Hintergrund verfügt und für seine Berechnungen und chemischen Arbeiten ausgezeichnet wurde.Informationen zu Madagascar Time LimitedMadagascar Time Limited wurde im August 2021 gegründet und ist ein eingetragenes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Die Mitbegründer Raymond Mullens, Armand Iancu, Ryan Bishop und Corey Blanchette sind gleichberechtigte Gesellschafter. Das Team wird von einem Netzwerk engagierter Freiwilliger und Praktikanten aus der ganzen Welt unterstützt, die sich alle gleichermaßen für die Mission engagieren, Kryptowährungen für einen positiven Wandel einzusetzen.Der Name „Madagaskar" und das Lemur-Logo wurden gewählt, um das Umweltbewusstsein der Gründer zu reflektieren. Der Inselstaat ist eines der klimatisch am stärksten gefährdeten Länder der Welt und seine Lemurenpopulation ist derzeit rückläufig. Das Team wählte „$TIME" als Namen für seine Kryptowährung, um den unmittelbaren Handlungsbedarf zur Rettung unseres Planeten und zur Sicherung des Lebens künftiger Generationen zu unterstreichen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://madagascar-time.com und folgen Sie dem Team auf Facebook (https://www.facebook.com/groups/1023873715012073), Instagram (https://www.instagram.com/timeslotterytakeover/), Telegram (https://t.me/madagascar_time) and Twitter (https://twitter.com/lottery_times). Weitere Tipps für den Einkauf finden Sie hier. (https://cryptobuyingtips.com/guides/how-to-buy-madagascar-$time).Weitere Linkshttps://github.com/TLTDEVS/Times-Lottery-Takeover-Contract- https://github.com/TLTDEVS/whitepaper (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FTLTDEVS%2Fwhitepaper&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C9173da5618b84d8d770208d9bef88919%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637750797924649171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BHyzh5h1LKR7QkdE7%2FjUice%2BJAO3aCVacF0MjVR2cBU%3D&reserved=0)https://medium.com/@timeslottotakeover (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40timeslottotakeover&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C9173da5618b84d8d770208d9bef88919%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637750797924669079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZieFDLSbtO3%2FCMUsvLEluE4SwnHS1x73BNwpkLobKoM%3D&reserved=0)https://github.com/interfinetwork/smart-contract-audits/blob/main/TLT_AuditReport_InterFi.pdf (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Finterfinetwork%2Fsmart-contract-audits%2Fblob%2Fmain%2FTLT_AuditReport_InterFi.pdf&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C9173da5618b84d8d770208d9bef88919%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637750797924679041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yJ99FchbnaBbVcOUdhxFkejmz2K6NYITHBqSbADRgLA%3D&reserved=0)https://www.reddit.com/r/timeslotterytakeover/ (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Ftimeslotterytakeover%2F&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C9173da5618b84d8d770208d9bef88919%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637750797924669079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KiKA9QHmHQm0HoqIgLxfAXsKs9gIkFGA3aeGsytNPIU%3D&reserved=0)Kontaktinformationen: Ryan Bishop, CMO, ryan@timeslotterytakeover.io, https://www.instagram.com/rysrecordings/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709536/Madagascar_Time_Logo.jpgPressekontakt:+447748802122Original-Content von: Madagascar Time, übermittelt durch news aktuell