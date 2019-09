Unterföhring (ots) -13. September 2019. Ay Caramba, ihr Nerds! Ab dem 16. September2019 sorgen "Die Simpsons" neben den Genies von "The Big Bang Theory"für das richtige Maß an Wahnsinn am Mad Monday auf ProSieben. In denUmzugskartons der gelben Kultfamilie befinden sich neue Folgen der29. Staffel und ein Rekord: Mit der 636. Episode (Ausstrahlungsdatum:30.9.) wird die Zeichentrickserie endgültig zur langlebigstenUS-Prime-Time-Serie der TV-Geschichte. In der Anfangssequenz von"Rezeptfrei" triumphiert das jüngste Familienmitglied Maggie daher imWestern-Duell über den Star des bisherigen Rekordhalters "RauchendeColts".Der Mad Monday am 16. September 2019 auf ProSieben im Überblick:20:15 Uhr - Start der neuen Folgen "The Big Bang Theory" (12.Staffel, 12 Episoden) 20:45 Uhr - Start der neuen Folgen "YoungSheldon" (2. Staffel, 10 Episoden) 21:15 Uhr - Start der neuen Folgen"Die Simpsons" (29. Staffel, 6 Episoden)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionAlexandra Schmitt Tel. +49 (89) 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell