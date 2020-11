Mad Money Lightning Round: Tipps von Jim Cramer!

In der “Mad Money Lightning Round” von CNBC riet Jim Cramer einem Zuschauer, Lithia Motors Inc (NYSE:LAD) anstelle von CarGurus Inc (NASDAQ:CARG) zu kaufen. Cramer empfiehlt im Moment keine Unterhaltungsspiele, so dass er kein Käufer von AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) ist.

Für den Kauf von Workday Inc (NASDAQ:WDAY) sei es noch zu früh, meint Cramer. Er würde die Wolkenaktien jetzt nicht kaufen.



