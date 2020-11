Mad Money Lightning Round: Tipps von den Experten!

In der “Mad Money Lightning Round” von CNBC sagte Jim Cramer, dass die Bloom Energy Corp (NYSE:BE) für ihn viel zu spekulativ sei. In der Machtverwaltung bevorzugt er Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) auf der Stromseite und Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN) auf der Management-Seite.

Magnite Inc (NASDAQ:MGNI) sei eine reine Spekulation, sagte Cramer. Er würde lieber einen Bruchteil der Aktien von Alphabet Inc ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung