Macy's setzt Erholung nach Corona-Geschäftseinbruch fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Kaufhauskette Macy's bleibt nach dem starken Geschäftseinbruch in der Corona-Pandemie auf Erholungskurs. Im Weihnachtsquartal wuchs der flächenbereinigte Absatz im Jahresvergleich um 28 Prozent, wie Macy's am Dienstag in New York bekanntgab. Der Nettogewinn legte von 160 Millionen auf 742 Millionen Dollar (654 Mio Euro) zu. Damit übertraf Macy's die Erwartungen klar.

Die Aktie stieg im frühen US-Handel zunächst um mehr als fünf Prozent. Die 1858 gegründete Einzelhandelskette tat sich schon vor der Corona-Krise schwer und befindet sich seit Jahren in einem Konzernumbau mit tiefgreifenden Sparprogrammen. Doch seit 2021 findet Macy's - auch dank eines stark verbesserten Online-Geschäfts - zusehends in die Spur zurück und schreibt wieder schwarze Zahlen./hbr/DP/jha