Macy’s: Kommt jetzt der Schock?

An der Börse New York notiert die Aktie Macy's am 25.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 39,36 USD. Die Aktie der Macy's wird dem Segment "Kaufhäuser" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Macy's-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 11 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Macy's vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 31,46 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -20,08 Prozent erzielen, da sie derzeit 39,36 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

