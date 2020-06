Macy’s: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Kurs der Aktie Macy's steht am 28.06.2020, 05:24 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 6.02 USD. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Macy's auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 22,6 % ist Macy's im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (4,02 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 18,59 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Macy's mit einer Rendite von -64,71 Prozent mehr als 72 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,46 Prozent. Auch hier liegt Macy's mit 70,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Macy's mit einem Wert von 46,79 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Multiline-Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,44 , womit sich ein Abstand von 32 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.