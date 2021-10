Macy’s Aktie: Deshalb steigen die Aktien!

Die Aktien von Macy’s Inc. (NYSE:M) werden höher gehandelt, nachdem berichtet wurde, dass die E-Commerce-Einheit von Saks Fifth Avenue mit den Vorbereitungen für einen Börsengang mit einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar begonnen hat. Darüber hinaus wurde letzte Woche berichtet, dass der aktivistische Fonds Jana Partners eine Beteiligung an Macy’s eingegangen ist und das Unternehmen aufgefordert hat, seine E-Commerce-Aktivitäten abzuspalten.

