Macy’s Aktie: Warum die Leute sich gegen Chrissy Teigen wenden!

Es sieht so aus, als hätte sich Chrissy Teigen selbst einen Eintopf aus Ärger eingebrockt, als Macy’s Inc. (NYSE:M) ihre Geschirrserie fallen ließ, nachdem sie sich für 10 Jahre alte Tweets entschuldigte, in denen sie dem Model Courtney Stodden vorschlug, Selbstmord zu begehen.

Alte Tweets, neue Wut

Teigens Cybermobbing fand 2011 statt, als die damals 16-jährige Stodden als “Teenie-Braut” eines 51-jährigen Schauspielers, Doug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung