Macy’s-Aktie: Solide Umsatzergebnisse!

Macy’s Inc. (NYSE:M) Aktien wurden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen höheren Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr und besser als erwartete Umsatzergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hatte. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 wurde ebenfalls angehoben. Macy’s stieg am Donnerstagnachmittag um 21,18% auf $37,36.

Macy’s Tägliche Chartanalyse

Die Aktie ist aus einem aufsteigenden Dreiecksmuster ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!