Macy’s-Aktie: Könnte sie bald $30 erreichen?

Überblick

In der CNBC-Sendung "Mad Money Lightning Round" sagte Jim Cramer, dass er Macy's Inc. (NYSE:M) sehr mag, aber dass es kein Überflieger ist. CEO Jeff Gennette leiste phänomenale Arbeit, und die Aktie könne bis zu 30 Dollar erreichen, wenn die Impfkampagne an Fahrt aufnehme und das Ziel erreiche, fügte er hinzu. Obwohl sich die Aktie bewegt hat, ist die Rallye noch ...



