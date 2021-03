Macy’s Aktie: Einzelhandelsaktien bilden die Grundlage für ein starkes Jahr 2021!

Wenn das vergangene Jahr etwas über die US-Wirtschaft gezeigt hat, dann, dass die meisten Amerikaner immer noch bereit sind, ihr Geld für notwendige oder luxuriöse Dinge auszugeben, selbst in Zeiten großer Unsicherheit und Stress. Laut den Daten zu den Verbraucherausgaben des U.S. Bureau of Economic Analysis gingen die persönlichen Konsumausgaben für Waren und Dienstleistungen im zweiten Quartal 2020 deutlich zurück, als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung