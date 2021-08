Macy’s-Aktie: Bringt die Marke Toys “R” Us auf den US-Markt zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

Macy’s Inc (NYSE:M) bringt die Marke Toys ‘R’ Us über seine E-Commerce-Website und sein Einzelhandelsnetz zurück auf den US-Markt.

Macy’s hat eine neue Partnerschaft mit WHP Global angekündigt, um die Toys ‘R’ Us-Waren für die Kunden in den USA verfügbar zu machen. Die Toys-“R”-Us-Produktlinie ist ab sofort auf der Macy’s-Website erhältlich und wird 2022 in Shop-in-Shops in 400 Macy’s-Kaufhäusern angeboten.

