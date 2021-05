Macy’s Aktie: 3 Analysten bieten gemischte Ansichten über Macy’s Q1 Ergebnis!

Macy’s Inc (NYSE:M) meldete in seinem am Dienstag veröffentlichten Q1-Ergebnisbericht eine glänzende finanzielle Performance. Drei Analysten, die den Einzelhändler verfolgen, gaben Antworten, die von ermutigend bis unbeeindruckt reichten.

Die Zahlen

Macy's schloss das Quartal mit einem Gewinn von 103 Mio. $ oder 32 Cents pro Aktie ab, ein großer Unterschied zum Vorjahr, als das Unternehmen einen Verlust von 3,6 Mrd. $ oder 11,53



