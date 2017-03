Erfurt (ots) - Seine Sommerferien hatte sich der 12-jährige Zakanders vorgestellt: Anstatt mit seinem Großvater, einem mehr oderweniger begnadeten Erfinder, rostige Schrauben im Gartenschuppen zusortieren, gerät er in ein viel größeres - oder eher winzig-kleinesAbenteuer - in der Welt der Insekten. Die Premiere der actionreichenAnimationsserie "Insectibles" (KiKA) zeigt KiKA ab 1. April täglichum 19:00 Uhr.Mikronator schrumpft Opa-Enkel-GespannAus Versehen aktiviert Zak die neueste Erfindung seinesGroßvaters, den sogenannten Mikronator, der die beiden nach einerExplosion auf Insektengröße schrumpfen lässt. Um sich wieder in ihreNormalgröße zurück zu verwandeln, müssen Zak und Großvater Gramps dieMaschinenteile wiederfinden, die nun im gesamten Garten verstreutsind.Zum Glück haben sie dabei drei tierische Helfer an ihrer Seite:die willensstarke Wespe Willow, die gefräßige Raupe Chowser und dieturbo-schnelle Schnecke Syd. Die drei sind keine normalen Insekten.Wie Zak auch wurden sie von Gramps mit bionischen Körperteilenausgestattet, die ihnen besondere Fähigkeiten verleihen. Mit ihrerBohr-, Helikopter- oder Rennfahr-Fähigkeit würden sie sicher im Nudie Einzelteile des Mikronators finden. Ihnen in den Weg stellen sichallerdings die bitterböse Moskitokönigin Adilla, ihre strohdummenKakerlaken-Handlanger Hye und Lo und die träumerische Moskito-TochterLidia, die es auf den Mikronator und die vier Freunden -dieInsectibles - abgesehen haben.Die Welt ist micro, der Spaß ist macro! Mit einzigartigerAnimation in Kinoqualität fasziniert die Serie Kinder und Elterngleichermaßen, wenn die Welt der Insekten mit frechem Humor undactionreichen Szenen einmal aus einer anderen Perspektive betrachtetwird.Welche Abenteuer Zak und Gramps auf der Suche nach dem Mikroatorin der Welt der Kleinstlebewesen bestehen müssen, zeigt KiKA ab 1.April täglich um 19:00 Uhr in Doppelfolgen. Zuschauer, die esbesonders eilig haben, können die ersten beiden Folgen bereits am 31.März ab 19:00 Uhr auf kika.de abrufen. Alle Folgen sind dort darüberhinaus nach Ausstrahlung zu finden. "Insectibles" ist eine Produktionvon One Animation in Ko-Produktion mit KiKA und ZDF-Enterprises.Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Sebastian Debertin, TinaSicker und Sabine Scheuring.Über KiKADer Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Zur Voransicht finden registrierte Nutzer eine Folge inder KiKA-Presselounge im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell