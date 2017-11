Macrons Generalsekretär sorgt sich um Deutschlands Stabilität

PARIS (dts Nachrichtenagentur) - Richard Ferrand, Fraktionschef von Emmanuel Macrons Partei im französischen Parlament und Minister für territorialen Zusammenhalt, sorgt sich um die Stabilität Deutschlands. "Momentan wirkt das Land geschwächt", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Entwicklungen beunruhigten ihn, so Ferrand.

Er vertraue aber auf das "Verantwortungsbewusstsein der deutschen Politiker". Ferrand appelliert an die "historische Verantwortung" Deutschlands und Frankreichs, die sich gemeinsam für eine weitere europäische Einigung einsetzen müssten. Auch darum hoffe er auf eine weitere Kanzlerschaft Merkels. "Der Präsident hat viel in die Beziehung zu Bundeskanzlerin Merkel investiert", so Ferrand. "Und man arbeitet lieber mit Leuten, die man kennt".

Foto: über dts Nachrichtenagentur