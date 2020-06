Macron will sich Sonntag erneut mit Ansprache an Bürger wenden

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Sonntagabend erneut mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden.



Dies gab der Präsidentenpalast am Mittwoch bekannt. Die Rede soll traditionell wieder um 20 Uhr ausgestrahlt werden. Macron hatte in der Corona-Krise mehrfach in TV-Ansprachen zur Bevölkerung gesprochen. So gab er zu Beginn der Epidemie Schulschließungen bekannt. Einige Tage später dann verkündete er strenge Ausgangsbeschränkungen, im April das Datum für die Lockerungen. Der Élysée-Palast machte keine näheren Angaben, was dieses Mal Thema sein soll./nau/DP/eas