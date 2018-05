Macron will USA für Reform der Welthandelsorganisation gewinnen

PARIS (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund eskalierender Handelskonflikte will der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Welthandelsorganisation WTO reformieren.



Für Verhandlungen sollten zunächst die USA, die EU, China und Japan gewonnen werden, forderte Macron am Mittwoch in Paris beim Ministertreffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Dann sollten die Gespräche rasch auf den Kreis großer Industrie- und Schwellenländer (G20) und die Länder der OECD ausgeweitet werden. "Es ist der Augenblick, um uns dieser Frage anzunehmen", sagte Macron. Beim G20-Gipfel Ende des Jahres in Buenos Aires solle es einen "ersten Fahrplan" geben.

Angesichts des Zollstreits mit den USA warnte Macron vor einseitigen Antworten und Drohungen eines Handelskrieges. "Ein Handelskrieg ist immer ein Krieg, der von allen verloren wird." Die USA nannte er in diesem Zusammenhang nicht explizit.

Die USA haben EU-Unternehmen bis zu diesem Freitag von den im März eingeführten Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Die Europäer fordern vom US-Präsidenten Donald Trump eine dauerhafte Ausnahme und drohen andernfalls mit Vergeltungszöllen etwa auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder oder Jeans./cb/DP/nas