Mainz (ots) -Bevor der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron amDonnerstag, 16. März 2017, zu politischen Gesprächen in Berlin ist,hat er im ZDF-Interview vor den Folgen einer Wahl der rechtsextremenKandidatin Marine Le Pen gewarnt. "Ich kämpfe jeden Tag, damit FrauLe Pen nicht gewählt wird", sagt der 39-jährige ehemaligeWirtschaftsminister gegenüber dem ZDF. Das Programm des FrontNational führe "zu einer Verarmung der französischen Mittelschicht",zu einer "Verarmung der französischen Industrie und Landwirtschaft"und "nach und nach zum Zerbrechen Europas und der Eurozone".Das komplette Interview mit Emmanuel Macron ist auf der heute.deverfügbar. Im "auslandsjournal spezial", das am Mittwoch, 15. März2017, ab 23.15 Uhr über die Parlamentswahl in den Niederlandenberichtet, ist ein Beitrag über den Wahlkampf in Frankreich mitPassagen aus dem Interview mit Emmanuel Macron zu sehen.Im Gespräch mit Theo Koll, Leiter des ZDF-Studios in Paris, hatder unabhängige Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron sein eigenesProjekt für Europa klar definiert: "Mehr Zusammenhalt, mehrSolidarität und mehr Übereinstimmung zwischen unseren Ländern undunseren Wirtschaften."Auch die Idee einer "Regierung der Eurozone", die er schon 2015als Minister gemeinsam mit Sigmar Gabriel vorgestellt hatte, möchteer als Präsident umsetzen. "Wir brauchen ein deutsch-französischesPaar, das der Euro-Zone neue Impulse gibt, wir brauchen ein Budgetfür die Euro-Zone, ein Parlament für die Euro-Zone und eine wirklichausführende Regierung für die Euro-Zone, um die Reformenvoranzutreiben", unterstreicht Emmanuel Macron.Macron, der sich weder als links noch als rechts einstuft, willeine radikale Transformation Frankreichs und sieht sein Land dazuauch bereit: "Heute sind die Herausforderungen in den BereichenWirtschaft, Soziales, Identität und Sicherheit so groß, dass ich festüberzeugt bin, dass die Franzosen bereit sind für Veränderungen."