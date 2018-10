Macron warnt: Sind bei Brexit auf alle Szenarien vorbereitet

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich ist nach Worten von Staatschef Emmanuel Macron beim Brexit auf "alle Szenarien" vorbereitet.



Das sagte Macron am Montag in Paris nach einem Treffen mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae In. Zu diesen Szenarien gehört nach früheren Regierungsangaben auch die Möglichkeit, dass Großbritannien die Europäische Union ohne Austrittsabkommen verlässt.

Bei den Brexit-Verhandlungen hatte es am Wochenende einen Rückschlag gegeben. Macron kündigte an, er wolle noch am Abend mit der britischen Premierministerin Theresa May sprechen. Er glaube an die "kollektive Intelligenz", sagte Macron. "Ich glaube, dass man vorankommen kann", fügte der Staatschef hinzu./cb/DP/jha