Macron verspricht Hilfe Europas beim Wiederaufbau in der Ukraine

VERSAILLES (dpa-AFX) - Für den Wiederaufbau in der Ukraine nach dem derzeitigen Krieg hat der französische Präsident Emmanuel Macron Hilfe der Europäischen Union zugesagt. "Wir werden da sein, um wiederaufzubauen, was der brutale und ungerechtfertigte Angriffs Russlands zerstört hat", sagte Macron am Freitag nach einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Versailles. Man werde versorgen, aufbauen und dabei helfen, wieder aufzustehen.

Macron sagte auch: "Wir unterstützen die Ukraine heute und wir werden sie so lange unterstützen, wie der Krieg dauert." Der Ukraine zur Seite zu stehen sei neben diplomatischen Bemühungen und Sanktionen gegen Russland eine der drei Arten der Staatengemeinschaft, derzeit zu intervenieren./rbo/DP/ngu